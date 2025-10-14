【家庭plus．生活大補帖】雜物不囤積 身心清爽

圖／達志影像

趁著孩子和老公參加童軍露營，把握兩天一夜的時間，想把家裡好好整理一番，結果，我是太天真了……

光是3個衣櫃和收納床架下的棉被，就耗去了我所有的時間，除了東西多，最主要的是決定東西該如何處理的內心拉扯。

孩子穿不下和不常穿的衣服，很快便被我列為要清理出去的項目，衣況比較不好的，毫無懸念地決定要丟舊衣回收箱；衣況良好及較高價的衣服，捨不得直接回收，想著可以送哪些人，又擔心恰不恰當，也想著反正直接清理出去就好了，又覺得可惜了這樣的好衣物，最後決定統統堆成一堆，再問身邊可能用得到的朋友要不要接收，萬一沒有被接收，那再丟回收箱。

床單和棉被，孩子小時候用的，狀況真的很好，也都是為了呵護幼時的需求所精挑細選買來的，決定要將它們送出去，先放一區，等整理好再清洗，送可能用得到的朋友；比較難的是那些較少被拿出來替換的床單和棉被，有數套，占了很多空間，狀況都很好，幾經天人交戰之後，決定丟掉！

這是個艱難的決定，但這次我不想只是把它們摺好再放回櫃子裡，我拿出家裡最大容量的垃圾袋76公升，總共包了3大袋，當我飛快地把這些狀況良好的床單和棉被打包好，袋口束起來的瞬間，及拿到垃圾子車丟的那一刻，真的覺得自己很了不起。再將留下的棉被摺好歸位之後，怎樣都不敢置信：當初怎麼有辦法塞進那麼多東西？

連同1大袋丟回收箱的衣物、1大袋要送人的東西，及丟棄的3大袋，再回頭看經過整理的衣櫃，有了空間，視線清爽不少，心情也清爽不少。

每天會用到的東西仔細想真的很少，為什麼家裡不知不覺間會累積那麼多東西呢？拿進家門容易，送出家門可是需要決心。

東西少一些，拿取容易些，視野和心情清爽很多。少而美好！

