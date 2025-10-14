自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】學習熱誠 別讓競賽打敗

2025/10/14 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／射手媽咪婷婷

常聽到許多父母說孩子可以健康快樂就好，卻發現孩子被父母排滿一整天的行程，因為父母認為孩子要多方嘗試才能找到興趣。一旦找到熱忱所在，便用心投入栽培，接下來理所當然就要參與競賽，以求得好成績。

但是孩子可能對於比賽有所抗拒，擔心自己做不好，或是畏懼上台比賽的氛圍，於是學校老師及父母會極力說服孩子努力克服，理由多是「這是難得的經驗」、「訓練勇氣的機會」，卻鮮少有人真正傾聽孩子的心聲，以及接納孩子的情緒與意願。

最近讀到《不一樣的冠軍》繪本，故事描述鱷魚一家都是得獎高手，於是小鱷魚也被寄予厚望，開始接受游泳的魔鬼訓練，但小鱷魚逐漸感受到壓力，也對於原本喜愛之事成為競賽而失去樂趣。即便小鱷魚向家人表示自己不想參賽，仍然被眾人鼓勵並說服，直到比賽當天仍然無法克服內心的恐懼，最終只能放棄比賽……但小鱷魚後來找到一份更適合自己、且能優遊在水中的工作，不僅大受歡迎也找回自信。

這個故事告訴我們，其實每個人存在本身就有其價值，並不需要透過任何競賽去證明，也不是每個人都享受舞台表演或競賽的成就感，千萬別因為孩子抗拒就認定他個性懦弱，因為每個人展現天賦的方式不同，不需要透過與同儕競爭也能大放異彩。

在現今什麼興趣都能變成競賽的時代，是否我們應該多關注努力與享受的過程？倘若最終只能憑藉著競賽結果去決定成敗，很可能扼殺了最初的熱情，而讓每一個興趣到最後都成為了心理壓力，那豈不是得不償失？

