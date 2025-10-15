【藝術文化】朱團宣告40週年音樂會「X：面對世界的力量」 新一代接班就定位

朱宗慶介紹朱團40週年主視覺。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團將於2026年1月2日迎接創團40年，樂團特別於昨（14）日倒數80天舉辦記者會，除宣告40週年音樂會主題「X：面對世界的力量」，同時揭示新的40週年主視覺，更重要的是，創辦人朱宗慶親自發布了樂團的交班布局。

朱宗慶打擊樂團於邁向40週年的倒數80天，全員集合宣告新計畫。（記者凌美雪攝）

40週年主視覺以直式的「4」、「0」兩個數字為主要意象，「0」在下方做為基礎動能，代表朱宗慶打擊樂團創立40年來的初心不變，持續以「演奏、研究、教學、推廣」全方位發展為目標；而「4」則是從支點往上方發展，代表著樂團以堅實的基礎，持續往「上」前進，追求更高、更遠、更寬闊的境界。

朱宗慶說，在這個劇烈變動環境中，感觸特別多，40年來是靠著團員與行政團隊形塑而成的精神，「不放棄、玩真的，這是我們能夠擁有無限可能和轉型的重要核心。」

在邁向40週年的同時，朱宗慶打擊樂團一步步蛻變為「2.0」之際，朱宗慶也正式預告樂團重大的人事調整，包括4位最資深的第一代團員吳思珊、黃堃儼、何鴻棋與吳珮菁，除舞台演出外，將更側重於做為團隊核心後盾的角色扮演，朱宗慶以「5個朱老師」來形容，將與4位資深團員一起壯大、深化樂團、基金會、教學系統未來發展的根基。

朱宗慶說，這個接班傳承，在團務運作上可以說是他自己要退2步，4位資深團員退1步，然後，讓第2代與第3代團員前進1步，包括由盧煥韋接任團長、陳宏岳接任副團長，一團助理藝術總監由戴含芝接任、二團助理藝術總監則由高瀚諺擔任，象徵著朱團正式「交棒」，由新一代擘劃出全新的未來藍圖，將從個人意志走向團體共治。

至於40週年音樂會「X：面對世界的力量」，朱宗慶說，「X」象徵未知、突破與蛻變，它代表超越現有邊界、探索未定領域的勇氣，常被用於表示創新技術、轉型階段，暗示從現狀進化至新形態的過程，象徵持續挑戰與重塑未來的精神。將於2026年1月9日至18日於北中南三地巡演。

