【藝術文化】基隆和平島B考古遺址 獲指定為國定考古遺址

「和平島B考古遺址」考古發掘工作進行狀況。（基隆市政府提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部通過指定「基隆市和平島B考古遺址」為國定考古遺址，將依《文化資產保存法》辦理正式公告，成為全國第13處國定考古遺址。

文化部說明，依據13日召開的「第10屆考古遺址審議會」114年度第4次會議，出席委員全數同意指定「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古遺址；該遺址的發現與研究，不僅有助於釐清台灣北部史前文化序列，也提供理解台灣在東亞海域交流網絡中角色的重要線索。其文化內涵跨越史前至歷史時期，兼具學術價值與世界文化遺產潛力，足證其指定為國定考古遺址的重要性。

「和平島B考古遺址」位於基隆港口入口處，為北台灣重要的聚落核心，擁有出土自新石器時代晚期至鐵器時代的豐富文化層，涵蓋史前聚落、墓葬及冶鐵遺跡，並延續至西班牙殖民時期，與台灣原住民族、東亞航海史及殖民歷史皆有密切關聯，展現多元文化交會的珍貴價值。

審議委員陳光祖表示，「和平島B考古遺址」是一處由西班牙人所建造的諸聖教堂，目前遺構面積雖小，但在這地點的考古發掘成果，呈現史前到歷史時代的豐富文化遺留及內涵，具國定考古遺址指定基準及價值。和平島上尚有A及C兩處考古遺址，有待更進一步調查及研究，期待後續依其研究成果指定為考古遺址，並評估擴大和平島B考古遺址指定範圍的可能性。

文化部指出，未來將持續與基隆市政府合作，推動「和平島B考古遺址」的保護管理與教育推廣，並強化與周邊居民及在地文化資產串聯，進一步促進文化觀光發展，讓更多人知道和平島在台灣歷史長河中所處的重要地位。

