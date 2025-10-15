【藝術文化】紙風車反毒劇馬祖演出 引導學子遠離毒品

連江縣長王忠銘（後排右5）、教育部學特司專門委員鄭文瑤（後排右4）、紙風車文教基金會執行長張敏宜（後排左5）等人與馬祖師生共同宣誓反毒決心。（圖由教育部提供）

〔記者俞肇福／馬祖報導〕紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」前進馬祖，昨（14）日在南竿鄉梅石藝文中心登場，連江縣共有564位師生齊聚一堂，在寓教於樂的反毒戲劇演出戲碼中，強化「遠離毒品」的決心。

連江縣長王忠銘表示，感謝教育部及紙風車劇團長年投入青少年反毒教育，走遍全國校園，用戲劇形式把教育融入娛樂，讓孩子們在歡笑與故事中學習思考並建立正確價值觀，藉由紙風車劇團的戲劇演出，讓學子體會毒品的危害，明白「遠離毒品」重要性。

請繼續往下閱讀...

教育部專門委員鄭文瑤指出，毒品型態不斷變化，從傳統的海洛因、安非他命，到近年以毒咖啡包、彩虹菸、喪屍菸等偽裝形式出現的新興毒品，青少年容易在不知情的情況下誤觸禁區。

紙風車劇團執行長張敏宜表示，青少年反毒戲劇工程自2012年迄今，已巡演全台數百所學校，劇團持續更新劇本內容、擴編團隊，讓反毒教育更貼近現代校園實況，引導學生思考毒品的誘惑與後果，理解「拒毒」的勇氣，也學習如何幫助身邊的人遠離毒品。

王忠銘說，感謝采盟文教基金會協助，讓馬祖的學子有機會欣賞紙風車劇團演出。連江縣政府長年推動「無毒校園」與「社區防毒」政策，將持續與教育處、衛生局、警察局及民間團體密切合作，打造「無毒島嶼」願景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法