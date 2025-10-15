限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】紙風車反毒劇馬祖演出 引導學子遠離毒品
連江縣長王忠銘（後排右5）、教育部學特司專門委員鄭文瑤（後排右4）、紙風車文教基金會執行長張敏宜（後排左5）等人與馬祖師生共同宣誓反毒決心。（圖由教育部提供）
〔記者俞肇福／馬祖報導〕紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」前進馬祖，昨（14）日在南竿鄉梅石藝文中心登場，連江縣共有564位師生齊聚一堂，在寓教於樂的反毒戲劇演出戲碼中，強化「遠離毒品」的決心。
連江縣長王忠銘表示，感謝教育部及紙風車劇團長年投入青少年反毒教育，走遍全國校園，用戲劇形式把教育融入娛樂，讓孩子們在歡笑與故事中學習思考並建立正確價值觀，藉由紙風車劇團的戲劇演出，讓學子體會毒品的危害，明白「遠離毒品」重要性。
請繼續往下閱讀...
教育部專門委員鄭文瑤指出，毒品型態不斷變化，從傳統的海洛因、安非他命，到近年以毒咖啡包、彩虹菸、喪屍菸等偽裝形式出現的新興毒品，青少年容易在不知情的情況下誤觸禁區。
紙風車劇團執行長張敏宜表示，青少年反毒戲劇工程自2012年迄今，已巡演全台數百所學校，劇團持續更新劇本內容、擴編團隊，讓反毒教育更貼近現代校園實況，引導學生思考毒品的誘惑與後果，理解「拒毒」的勇氣，也學習如何幫助身邊的人遠離毒品。
王忠銘說，感謝采盟文教基金會協助，讓馬祖的學子有機會欣賞紙風車劇團演出。連江縣政府長年推動「無毒校園」與「社區防毒」政策，將持續與教育處、衛生局、警察局及民間團體密切合作，打造「無毒島嶼」願景。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應