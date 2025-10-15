【自由副刊】 劉大芸／我想要的是

圖◎倪韶

◎劉大芸 圖◎倪韶

01

當他們在人生的某一刻突然回頭，會發現自己曾經是一個很壞的人。

02

「如果我深深望進這些男人的眼睛，會不會有個人類回望著我？如果沒有，那會是什麼？」──瑪格麗特．愛特伍《證詞》

請繼續往下閱讀...

03

那天夜裡，我的朋友一走進炸雞店就說：「他們在那裡。」我親愛的怪物在那裡，蹲坐在手搖杯店門前，抽菸，談論著我。於是我說：「那太好了。」我走到他們面前，發現人有十幾個，比我想像中多。

這些坐在地上的少年中，有幾個在網路上評論我，有幾個和我爭執，其他人則恨我。

「你們好啊。」我說。等他們終於搞清楚狀況，我問起幾個熟悉的名字，Y先生、S先生和K先生。

「我就是S先生。」一個大男孩起身，長相乾淨，眼睛帶笑。我對他伸出手，他猶豫了一下，回握。掌心乾燥，力道適中。後來有人問我為什麼握手，我和朋友則打趣說像極了里長。我也不知道，我想我只是很本能的，想用一個人遇見另一個人的方式跟他們打招呼，握手不就是這麼一回事？

「我只是想像這樣和你們當面談談。」像一個人，遇到另外一個人，沒有誰是怪物。

「可是要談什麼？」S有點結巴，笑著說話但不敢看我的眼睛。

接著K站出來，聲音比S大些，也平穩些。同樣地，我們握手。交談到一半他突然意識到自己站在台階上俯視我，於是往下走了一階。

所以即便後來他們躲在一萬則留言中匿名攻擊，我都沒辦法假裝忘記，那個夜晚，這兩位大學男孩在手搖杯店外跟我握手。

他不敢看我的眼睛，他往下走了一階。

04

握手的禮儀是長輩對晚輩伸手，女性向男性伸手，然而如果有人弄錯先後次序，對方都應該沒有遲疑地回握。女性伸出手後手腕和肩部應保持柔軟，以免男士要行親手禮。劍擊運動員會用左手握手，因為他們右手拿著劍。德國人認為男人的氣魄反映在握手的力度上。地下組織或兄弟會使用特定的握手方式以識別伙伴。中國和印度皆有「不握手禮」，握手比親吻更容易散播病菌。

有人說握手的起源是人類為了展示自己手中沒有武器，有人說握手根植於我們的DNA。黑猩猩也會握手，代表這項儀式至少有七百萬年的歷史。不管是兩隻黑猩猩重歸於好，還是一位先祖扔下棍棒，我們握手。

05

「這個來賣的要多少？」（蘇〇換，2021.10.31 23:47，Facebook。）

「這個無腦妹的賣價應該很低吧。兩粒還這麼小，太過分了。」（S Lu，2021.10.31 23:47，Facebook。）

「是在八大工作是不是？」（徐〇年，2021.10.31 00:18，Facebook。）

「這個叫〇〇〇的有在JKF論壇被我朋友叫過。聽說一次3000，而且服務態度很差，小小年紀就在出賣身體真的糟糕，據說還有吸食非法藥物，請大家小心。來自匿名的GTO線索。」（劉〇婷，2021.11.03 14:19，Facebook。）

「你怎麼看？」「婊子幹。」「你這樣會被原PO告。」「就是個婊子。」（王〇元、K Jiang、謝〇叡，2021.11.02 01:54，Facebook。）

「我們學校校譽很好，沒有這種腦子被狗幹到的學姊出來拉低素質，謝謝關心。」（王〇翔，2021.10.31 01:56，Facebook。）

「這女的我叫過，之前在酒店上班，被人用三萬塊包養，還偷偷下海兼職，簡直不要臉。我身上的梅毒也是這女的傳染的，超級噁心，她超不愛洗澡，馬上就接下一個客人，都靠噴私密噴霧來湊合。請大家約的時候別跟她玩狗喝水，要是不小心舔到上一位使用者的殘留液體就慘了。」（林〇廷，2021.11.06 12:35，Facebook。）

06

一開始養狗的時候很失落，我想擁抱牠，牠卻咬我的耳朵。覺得或許所有狗與人的神話都是誤傳，我們之間根本沒有獨特的連結。直到有一天，當我輕輕摸牠的頭，而牠把臉貼在我胸口，一萬年前我的祖先便是這樣遇到牠的祖先。一萬年後牠在這裡，長著利牙，任人擺布。而我與牠尚不是同一族類。我與Y、S、K、蘇〇換、S Lu、徐〇年、劉〇婷、王〇元、K Jiang、謝〇叡、王〇翔、林〇廷……我們才是同一族類。

07

像我的狗這樣喜愛人的狗，攜帶著兩個突變的基因。即是這兩個基因的變異，造成狗與狼的差異。人類如果缺少這兩個基因則會罹患威廉斯氏症候群，催產素過剩、認知困難，對每個人都很友善。

罹患威廉斯氏症候群（Williams-Beuren syndrome）的兒童隔著螢幕對著我笑，他們的確都長著一雙泡泡眼、闊嘴和較長的人中，但如果不是特別提起，他們的共通點只是十分討喜。

這種病症通常緣於卵子或精子形成時的偶發事件，第七對染色體的長臂中有幾個基因遭到刪除，一個過度友善的胚胎於是著床。這個胚胎長大後將對所有遇見的事物無差別關愛，網路上對於症狀的描述是這樣的：舉止興奮、禮貌且外向，熱愛音樂與唱歌、害怕尖銳聲響。對於他人情緒十分敏銳且喜歡使用艱澀的字彙。

他們的世界裡沒有陌生人也沒有空間感，十五歲的新井胡羽知道衣服分成正反兩面，但她就是無法分辨。有百分之七十五的威廉斯氏症患者有智能障礙，通常很輕微。但換句話說就是，在一個正方體沒有六面、衣服沒有正反、交往沒有人我之分的星球上，有百分之七十五的地球人患有社交障礙。

08

一開始是針對網路性騷擾的爭執，後來演變成性別與主權的辯論。一萬多個聲音出現又消失，幾個月後基本沒留下什麼痕跡。只是偶爾收到一、兩則羞辱訊息，遲緩地重複自己，彷彿有人被困在那個時空。

我想要貼給他艾默思．奧茲的《愛與黑暗的故事》：

我父母什麼也沒有懷疑。我們之間相隔一千光年。不是光年，是暗年。但是我知道他們經歷著怎樣的痛苦嗎？他們兩人呢？我父親知道她的苦楚嗎？母親理解他的苦難嗎？一千暗年把大家全部隔開，即使是同一牢房裡的三個囚犯，即使是台拉阿札的那一天，那個星期六早晨，母親背靠大樹坐在那裡，父親和我枕著她的膝頭，母親撫摸著我們二人，即使那一刻，那是我童年時代最為寶貴的一刻，我們之間仍隔著一千無光之年。

我想告訴他我們之間隔了一千暗年，他聽不到我的聲音，我也聽不到他的聲音，多說無益。可想而知這些話也都傳不過去，哪怕一點點真誠在真空中都是奢求。

我擅長把怪物變成人，這在寫小說時是優勢，在現實人生中或許是劣勢。然而將敵人妖魔化對他們和自己都太過寬容，最終最難面對卻又不得不面對的，不過就是一個人憎恨另一個人的問題、一個人不能信任另一個人的問題。

「這個女的到底想要怎樣？」

我想要怎樣？我想要的是宇宙間存在一句能穿越真空的話。我想要的是人有良知。我想要的是少年永遠是少年。我想要的是人會回頭。我想要的是當他們在人生的某一刻突然回頭，會發現自己曾經是一個很壞的人，而我早在此刻就已原諒他們了。

這就是我想要的。

之後的事

這篇文章用一種迂迴的方式在書寫的是，我在大學時期親身經歷的一個事件。我們學校有一個Facebook的社團，同學們會在上面販售自己用不到的二手物品。那陣子社團上出現一種風氣（或者說網路上始終有這個風氣），當有漂亮的女同學發文販賣物品，她們有可能po出自己的實穿照，有可能只是大頭照引人注意。某些男學生注意到這些女生後，便會在留言區標注朋友，並起鬨留下一些不恰當的言論。

我的狀況是我販售耳環，也許因為我的大頭照是在海邊穿著比基尼的照片，所以吸引了他們的注意。一位Y同學在我的貼文下方留言「這個大頭照好凶」並標注K同學。K同學回應「有人要團購耳環的嗎」，Y同學回覆「確定耳環嗎」，K同學表示「可以面交嗎」。我看不下去這些發言，於是展開了一連串網路上的爭吵與辯論。最後許多認識與不認識的人加入，這個事件演變成在我公開發表的貼文底下，湧入大量的網路霸凌與性騷擾的言論。其中有完全不認識的網友造謠我賣淫、援交等等不堪入目的言論。我還記得當時去志學派出所報案時，警察問說有多少霸凌的留言。「一百則？」我搖搖頭。「一千則？」我笑了：「將近一萬則吧。」

在那些網路霸凌的留言中，我被罵了很多很多次「母狗」、「被狗幹」、「狗喝水」之類的字眼，導致我在〈我想要的是〉裡寫了那個跟狗有關的段落，看起來用意不明，但我想表達的僅是：比起那些男人，不同種族的狗都和我更加親近。

警察最後發了一則公文告訴我臉書機制他們無從處理。某幾位被告的個人頁面上甚至有留下電話號碼，我不確定打進去會不會是本人，但我沒打，我想警察也沒有。總而言之我被學校的性平會認定性騷擾成立，收到了兩位當事同學的道歉信，他們則被罰數個小時的性別平等教育課程。後來一直被我拿來開玩笑的是，其中一位同學的道歉信字體大概有三十六點大，少少的幾個字硬是填滿一張A4紙。

八千多個讚、將近一萬多則留言、一千五百次轉發以及一場性平會……我曾想過這個事件到底該如何收場，當時的我很難想像看起來永遠無法抹滅的事情，總有一天會被忘得一乾二淨。但當我今日寫起這段文字時，很多細節都已經記不清楚了。至少有一個實際的改變，在那次事件後二手拍社團上留言區乾淨了好一陣子，大家多少有點忌憚，曾經有一個會告性平會的學姊。

那陣子我做過一個夢，夢裡女生廁所裡死了一個人。大家把我拉去看，我看到一個全身是血的女孩倒在蹲式便座旁，但她還在呼吸，她並沒有死。接著畫面轉到我在爬一座山，是我從來沒見過的沙漠。沙子是深橘色的，散發著乾燥舒適的熱氣，我想要爬上最高的那座沙丘，但每踏一步我腳下的沙子卻又不斷流失。爬上頂端看起來是不可能的事，但我還是爬了上去。爬上山頂後，我發現我認識的人有些在底下有些正在攀爬中，我試著講話，雖然只是輕輕開口，發出來的聲音卻很響亮，帶著回音、清楚地傳入每一個人耳裡。那是我至今做過最精準也最富有寓意的夢了。

於是，事情就這麼結束了。有時候我會想，或許早在我做那個夢的時候就結束了。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法