自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 劉大芸／我想要的是

2025/10/15 05:30

圖◎倪韶圖◎倪韶

◎劉大芸 圖◎倪韶

01

當他們在人生的某一刻突然回頭，會發現自己曾經是一個很壞的人。

02

「如果我深深望進這些男人的眼睛，會不會有個人類回望著我？如果沒有，那會是什麼？」──瑪格麗特．愛特伍《證詞》

03

那天夜裡，我的朋友一走進炸雞店就說：「他們在那裡。」我親愛的怪物在那裡，蹲坐在手搖杯店門前，抽菸，談論著我。於是我說：「那太好了。」我走到他們面前，發現人有十幾個，比我想像中多。

這些坐在地上的少年中，有幾個在網路上評論我，有幾個和我爭執，其他人則恨我。

「你們好啊。」我說。等他們終於搞清楚狀況，我問起幾個熟悉的名字，Y先生、S先生和K先生。

「我就是S先生。」一個大男孩起身，長相乾淨，眼睛帶笑。我對他伸出手，他猶豫了一下，回握。掌心乾燥，力道適中。後來有人問我為什麼握手，我和朋友則打趣說像極了里長。我也不知道，我想我只是很本能的，想用一個人遇見另一個人的方式跟他們打招呼，握手不就是這麼一回事？

「我只是想像這樣和你們當面談談。」像一個人，遇到另外一個人，沒有誰是怪物。

「可是要談什麼？」S有點結巴，笑著說話但不敢看我的眼睛。

接著K站出來，聲音比S大些，也平穩些。同樣地，我們握手。交談到一半他突然意識到自己站在台階上俯視我，於是往下走了一階。

所以即便後來他們躲在一萬則留言中匿名攻擊，我都沒辦法假裝忘記，那個夜晚，這兩位大學男孩在手搖杯店外跟我握手。

他不敢看我的眼睛，他往下走了一階。

04

握手的禮儀是長輩對晚輩伸手，女性向男性伸手，然而如果有人弄錯先後次序，對方都應該沒有遲疑地回握。女性伸出手後手腕和肩部應保持柔軟，以免男士要行親手禮。劍擊運動員會用左手握手，因為他們右手拿著劍。德國人認為男人的氣魄反映在握手的力度上。地下組織或兄弟會使用特定的握手方式以識別伙伴。中國和印度皆有「不握手禮」，握手比親吻更容易散播病菌。

有人說握手的起源是人類為了展示自己手中沒有武器，有人說握手根植於我們的DNA。黑猩猩也會握手，代表這項儀式至少有七百萬年的歷史。不管是兩隻黑猩猩重歸於好，還是一位先祖扔下棍棒，我們握手。

05

「這個來賣的要多少？」（蘇〇換，2021.10.31 23:47，Facebook。）

「這個無腦妹的賣價應該很低吧。兩粒還這麼小，太過分了。」（S Lu，2021.10.31 23:47，Facebook。）

「是在八大工作是不是？」（徐〇年，2021.10.31 00:18，Facebook。）

「這個叫〇〇〇的有在JKF論壇被我朋友叫過。聽說一次3000，而且服務態度很差，小小年紀就在出賣身體真的糟糕，據說還有吸食非法藥物，請大家小心。來自匿名的GTO線索。」（劉〇婷，2021.11.03 14:19，Facebook。）

「你怎麼看？」「婊子幹。」「你這樣會被原PO告。」「就是個婊子。」（王〇元、K Jiang、謝〇叡，2021.11.02 01:54，Facebook。）

「我們學校校譽很好，沒有這種腦子被狗幹到的學姊出來拉低素質，謝謝關心。」（王〇翔，2021.10.31 01:56，Facebook。）

「這女的我叫過，之前在酒店上班，被人用三萬塊包養，還偷偷下海兼職，簡直不要臉。我身上的梅毒也是這女的傳染的，超級噁心，她超不愛洗澡，馬上就接下一個客人，都靠噴私密噴霧來湊合。請大家約的時候別跟她玩狗喝水，要是不小心舔到上一位使用者的殘留液體就慘了。」（林〇廷，2021.11.06 12:35，Facebook。）

06

一開始養狗的時候很失落，我想擁抱牠，牠卻咬我的耳朵。覺得或許所有狗與人的神話都是誤傳，我們之間根本沒有獨特的連結。直到有一天，當我輕輕摸牠的頭，而牠把臉貼在我胸口，一萬年前我的祖先便是這樣遇到牠的祖先。一萬年後牠在這裡，長著利牙，任人擺布。而我與牠尚不是同一族類。我與Y、S、K、蘇〇換、S Lu、徐〇年、劉〇婷、王〇元、K Jiang、謝〇叡、王〇翔、林〇廷……我們才是同一族類。

07

像我的狗這樣喜愛人的狗，攜帶著兩個突變的基因。即是這兩個基因的變異，造成狗與狼的差異。人類如果缺少這兩個基因則會罹患威廉斯氏症候群，催產素過剩、認知困難，對每個人都很友善。

罹患威廉斯氏症候群（Williams-Beuren syndrome）的兒童隔著螢幕對著我笑，他們的確都長著一雙泡泡眼、闊嘴和較長的人中，但如果不是特別提起，他們的共通點只是十分討喜。

這種病症通常緣於卵子或精子形成時的偶發事件，第七對染色體的長臂中有幾個基因遭到刪除，一個過度友善的胚胎於是著床。這個胚胎長大後將對所有遇見的事物無差別關愛，網路上對於症狀的描述是這樣的：舉止興奮、禮貌且外向，熱愛音樂與唱歌、害怕尖銳聲響。對於他人情緒十分敏銳且喜歡使用艱澀的字彙。

他們的世界裡沒有陌生人也沒有空間感，十五歲的新井胡羽知道衣服分成正反兩面，但她就是無法分辨。有百分之七十五的威廉斯氏症患者有智能障礙，通常很輕微。但換句話說就是，在一個正方體沒有六面、衣服沒有正反、交往沒有人我之分的星球上，有百分之七十五的地球人患有社交障礙。

08

一開始是針對網路性騷擾的爭執，後來演變成性別與主權的辯論。一萬多個聲音出現又消失，幾個月後基本沒留下什麼痕跡。只是偶爾收到一、兩則羞辱訊息，遲緩地重複自己，彷彿有人被困在那個時空。

我想要貼給他艾默思．奧茲的《愛與黑暗的故事》：

我父母什麼也沒有懷疑。我們之間相隔一千光年。不是光年，是暗年。但是我知道他們經歷著怎樣的痛苦嗎？他們兩人呢？我父親知道她的苦楚嗎？母親理解他的苦難嗎？一千暗年把大家全部隔開，即使是同一牢房裡的三個囚犯，即使是台拉阿札的那一天，那個星期六早晨，母親背靠大樹坐在那裡，父親和我枕著她的膝頭，母親撫摸著我們二人，即使那一刻，那是我童年時代最為寶貴的一刻，我們之間仍隔著一千無光之年。

我想告訴他我們之間隔了一千暗年，他聽不到我的聲音，我也聽不到他的聲音，多說無益。可想而知這些話也都傳不過去，哪怕一點點真誠在真空中都是奢求。

我擅長把怪物變成人，這在寫小說時是優勢，在現實人生中或許是劣勢。然而將敵人妖魔化對他們和自己都太過寬容，最終最難面對卻又不得不面對的，不過就是一個人憎恨另一個人的問題、一個人不能信任另一個人的問題。

「這個女的到底想要怎樣？」

我想要怎樣？我想要的是宇宙間存在一句能穿越真空的話。我想要的是人有良知。我想要的是少年永遠是少年。我想要的是人會回頭。我想要的是當他們在人生的某一刻突然回頭，會發現自己曾經是一個很壞的人，而我早在此刻就已原諒他們了。

這就是我想要的。

之後的事

這篇文章用一種迂迴的方式在書寫的是，我在大學時期親身經歷的一個事件。我們學校有一個Facebook的社團，同學們會在上面販售自己用不到的二手物品。那陣子社團上出現一種風氣（或者說網路上始終有這個風氣），當有漂亮的女同學發文販賣物品，她們有可能po出自己的實穿照，有可能只是大頭照引人注意。某些男學生注意到這些女生後，便會在留言區標注朋友，並起鬨留下一些不恰當的言論。

我的狀況是我販售耳環，也許因為我的大頭照是在海邊穿著比基尼的照片，所以吸引了他們的注意。一位Y同學在我的貼文下方留言「這個大頭照好凶」並標注K同學。K同學回應「有人要團購耳環的嗎」，Y同學回覆「確定耳環嗎」，K同學表示「可以面交嗎」。我看不下去這些發言，於是展開了一連串網路上的爭吵與辯論。最後許多認識與不認識的人加入，這個事件演變成在我公開發表的貼文底下，湧入大量的網路霸凌與性騷擾的言論。其中有完全不認識的網友造謠我賣淫、援交等等不堪入目的言論。我還記得當時去志學派出所報案時，警察問說有多少霸凌的留言。「一百則？」我搖搖頭。「一千則？」我笑了：「將近一萬則吧。」

在那些網路霸凌的留言中，我被罵了很多很多次「母狗」、「被狗幹」、「狗喝水」之類的字眼，導致我在〈我想要的是〉裡寫了那個跟狗有關的段落，看起來用意不明，但我想表達的僅是：比起那些男人，不同種族的狗都和我更加親近。

警察最後發了一則公文告訴我臉書機制他們無從處理。某幾位被告的個人頁面上甚至有留下電話號碼，我不確定打進去會不會是本人，但我沒打，我想警察也沒有。總而言之我被學校的性平會認定性騷擾成立，收到了兩位當事同學的道歉信，他們則被罰數個小時的性別平等教育課程。後來一直被我拿來開玩笑的是，其中一位同學的道歉信字體大概有三十六點大，少少的幾個字硬是填滿一張A4紙。

八千多個讚、將近一萬多則留言、一千五百次轉發以及一場性平會……我曾想過這個事件到底該如何收場，當時的我很難想像看起來永遠無法抹滅的事情，總有一天會被忘得一乾二淨。但當我今日寫起這段文字時，很多細節都已經記不清楚了。至少有一個實際的改變，在那次事件後二手拍社團上留言區乾淨了好一陣子，大家多少有點忌憚，曾經有一個會告性平會的學姊。

那陣子我做過一個夢，夢裡女生廁所裡死了一個人。大家把我拉去看，我看到一個全身是血的女孩倒在蹲式便座旁，但她還在呼吸，她並沒有死。接著畫面轉到我在爬一座山，是我從來沒見過的沙漠。沙子是深橘色的，散發著乾燥舒適的熱氣，我想要爬上最高的那座沙丘，但每踏一步我腳下的沙子卻又不斷流失。爬上頂端看起來是不可能的事，但我還是爬了上去。爬上山頂後，我發現我認識的人有些在底下有些正在攀爬中，我試著講話，雖然只是輕輕開口，發出來的聲音卻很響亮，帶著回音、清楚地傳入每一個人耳裡。那是我至今做過最精準也最富有寓意的夢了。

於是，事情就這麼結束了。有時候我會想，或許早在我做那個夢的時候就結束了。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應