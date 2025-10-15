自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 許翠庭／鐵樹

2025/10/15 05:30

◎許翠庭◎許翠庭

◎許翠庭

我的鐵樹長了兩根新芽，葉子捲著還沒張開。向陽的一側刺刺毛毛的，像兩根圖騰柱。

剛離家的時候急於開創屬於自己的新生活。有了自己的房間，就想建立自己的王國。在大賣場看到藍地柏盆栽，覺得很有親切感，因為老家附近花圃就自己長出一堆。也因為這樣想說應該不會很難種，就買了一盆回去。

結果它很快就死給我看。一查才發現藍地柏其實超難養，陽光、水分、溼度、通風都要剛剛好，差一點點就死給你看。台灣野外長一堆，那是它們自己挑適合的地方長啊。你看看差個幾公分，旁邊陰影角度不一樣的地方，是不是就沒有長了？

接著很長一段時間都覺得暫時不適合再養活物，畢竟那個時候連自己都照顧不太好。

前陣子搬家，新家有個很好的陽台。大賣場進了好幾盆鐵樹。回家以後就想，嗯，從鐵樹開始，慢慢把照顧東西的能力撿回來吧。下次去的時候那幾盆鐵樹還在，看起來都要死要死的樣子。從裡面挑了一盆帶回家，才過了一個禮拜，就抽出了新芽。

果然還是要先照顧好自己，才有餘裕去關注另一個生命的狀態。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應