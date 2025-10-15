【自由副刊】 許翠庭／鐵樹

◎許翠庭

◎許翠庭

我的鐵樹長了兩根新芽，葉子捲著還沒張開。向陽的一側刺刺毛毛的，像兩根圖騰柱。

剛離家的時候急於開創屬於自己的新生活。有了自己的房間，就想建立自己的王國。在大賣場看到藍地柏盆栽，覺得很有親切感，因為老家附近花圃就自己長出一堆。也因為這樣想說應該不會很難種，就買了一盆回去。

結果它很快就死給我看。一查才發現藍地柏其實超難養，陽光、水分、溼度、通風都要剛剛好，差一點點就死給你看。台灣野外長一堆，那是它們自己挑適合的地方長啊。你看看差個幾公分，旁邊陰影角度不一樣的地方，是不是就沒有長了？

接著很長一段時間都覺得暫時不適合再養活物，畢竟那個時候連自己都照顧不太好。

前陣子搬家，新家有個很好的陽台。大賣場進了好幾盆鐵樹。回家以後就想，嗯，從鐵樹開始，慢慢把照顧東西的能力撿回來吧。下次去的時候那幾盆鐵樹還在，看起來都要死要死的樣子。從裡面挑了一盆帶回家，才過了一個禮拜，就抽出了新芽。

果然還是要先照顧好自己，才有餘裕去關注另一個生命的狀態。●

