【自由副刊】 白顏毓／沉潛舞池
◎白顏毓
無論什麼季節，一早的舞蹈地板總是冰冷沁人。
經過整夜冷卻的肌肉與關節，仍裹著昨日的痠痛。心知只是乳酸代謝──無須深究。但也明白，要抵住疲痛，需要苦行般的堅持。
他們說過，只要二十一天，至多一、兩個月，習慣終會養成。習慣，確是習慣了。然而再次迎上它，仍似踏足水際的瞬間，水面微微凹陷──寒意如常，直逼心口。
卸去多餘的衣物，吞吐空氣，至少三次深呼吸。
俯身哈腰，先用手指試溫，再屈膝蹲低，雙臂環抱脛骨，逐節拉開脊椎。開腿，腳弓在勾繃間試探鬆緊，冷息攀著毛孔上升，橫岔，輕喚打盹的髂腰肌。刺骨越過腰腹，我後彎，直到手掌貼地──仰頭難以發聲，只有粗沉的氣音從口鼻悶重地墜下，擊地，眼前震開一圈圈暈紋。
我仍依著池沿。終究我與習慣已有默契，緊咬牙根，一口氣潛下。
視線倏然模糊，沒有氣息，只剩黑白氣泡悶聲拍打臉頰：「感受，但別昏厥。」僵持下腰的姿態，直至虛空淹沒感官，我肘膝一鬆，釋放般躺平。空氣緩緩撐開骨縫，身體被托起。輕盈間，眼畔一熱，色彩回返。
那是天空嗎？不，是長滿壁癌的天花板。
那是太陽嗎？……只是發黃的日光燈。
這樣，日復一日。
同一塊地板，我一次次沉潛──舞池。
●
