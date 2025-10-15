【自由副刊】 白顏毓／沉潛舞池

◎白顏毓

◎白顏毓

無論什麼季節，一早的舞蹈地板總是冰冷沁人。

經過整夜冷卻的肌肉與關節，仍裹著昨日的痠痛。心知只是乳酸代謝──無須深究。但也明白，要抵住疲痛，需要苦行般的堅持。

請繼續往下閱讀...

他們說過，只要二十一天，至多一、兩個月，習慣終會養成。習慣，確是習慣了。然而再次迎上它，仍似踏足水際的瞬間，水面微微凹陷──寒意如常，直逼心口。

卸去多餘的衣物，吞吐空氣，至少三次深呼吸。

俯身哈腰，先用手指試溫，再屈膝蹲低，雙臂環抱脛骨，逐節拉開脊椎。開腿，腳弓在勾繃間試探鬆緊，冷息攀著毛孔上升，橫岔，輕喚打盹的髂腰肌。刺骨越過腰腹，我後彎，直到手掌貼地──仰頭難以發聲，只有粗沉的氣音從口鼻悶重地墜下，擊地，眼前震開一圈圈暈紋。

我仍依著池沿。終究我與習慣已有默契，緊咬牙根，一口氣潛下。

視線倏然模糊，沒有氣息，只剩黑白氣泡悶聲拍打臉頰：「感受，但別昏厥。」僵持下腰的姿態，直至虛空淹沒感官，我肘膝一鬆，釋放般躺平。空氣緩緩撐開骨縫，身體被托起。輕盈間，眼畔一熱，色彩回返。

那是天空嗎？不，是長滿壁癌的天花板。

那是太陽嗎？……只是發黃的日光燈。

這樣，日復一日。

同一塊地板，我一次次沉潛──舞池。

●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法