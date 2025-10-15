【家庭plus．全球觀測站】分居共生 老年族正流行

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國「分居家庭」的數量逐年上升，尤其是老一輩的公嬤族。一份近期研究顯示，相對於結婚或同居等傳統方式，當今的老年族更愛「分居」的選擇。

英國60歲以上的老年族並不偏愛與子孫輩同住的家庭生活，即使行動不方便了，獨居還是最佳選擇。甚至在有了伴侶後，分居的指數還是高於結婚同住的10倍。

請繼續往下閱讀...

蘭卡斯特大學和倫敦大學的研究也顯示，「分居但在一起」或「分居共生」的家庭之所以受老年族歡迎，是因為可避免婚姻或同居的法律義務和制度約束，一旦約束下來，要擺脫不幸的關係通常相當困難。

這項新英國家庭研究數據，追蹤了2011年至2023年間，60歲以上族群的人際關係及心理狀況，延續了先前已有的全民分居和同居家庭狀況研究，結果顯示這種關係在60歲以上老年族中尤其持久。

〈自由更可貴〉減少同居摩擦 幸福感提高

英國這份研究顯示，60歲以上與伴侶分居的「分居共生」家庭，之所以蔚為風潮，是因為這種選擇提供了更多的自由與珍惜相聚時光的約會，簡直就像是20多歲時初入社會的生活方式，保有認真的伴侶關係，但分住在不同地址。

分析認為年輕時期有伴侶卻分居，通常是因為經濟因素，像是工作遠近問題或買不起房子；分居的年輕人有過半數以未來能住一起為目標，而老年人中只有1/4表示希望這樣做。老年族選擇分居是一種長期的考量而非暫時的安排，因為比年輕時更具備選擇能力，渴望從家庭解放的欲求也升高，更追求個人生活品質。

研究發現這種「分居共生」的選擇，讓心理健康狀況更佳，幸福感也較高。原因是免除了婚姻或同居家庭所帶來的相處摩擦外，也大量減少因頻繁的日常互動，所衍生出來的照顧義務與生活承諾。一旦出現關係破裂時，對心理健康的負面風險也低於一般婚姻或同居關係的結束，心理傷害相對較低。

〈國情不一樣〉做自己 高齡女性偏愛

英國選擇「分居共生」以女性居多，有些人太享受這種生活模式，即使關係穩定下來，還是維持該模式，直到人生盡頭。

有研究顯示，婚姻和同居對男性的心理健康益處大於女性，因為女性即使進入高齡，通常仍在此類關係中承擔更多的家務和照顧任務。有趣的是，在分居生活的有伴老年人中，不但雙方都更加注重性別平等，64%的伴侶居住地相距不到半小時路程。

分析認為，分居伴侶生活是結合親密關係與個人自主的微妙平衡，既能繼續履行對家庭關係的承諾，又提供難得的個人自由空間。

不少高齡英國女性認為，跟孩子與伴侶分居是雙贏的局面。有些人即使在中年或晚年又找到新伴侶，也不願意放棄這樣的自由生活。

我身邊獨居或分居的英國熟女不少，一位高齡80多歲的英國老阿嬤，每天都接送曾孫上下學當運動。她的孫子會將曾孫送到她家，讓她陪著上學，放學時由她先去接曾孫回來，孫子下班後再來接孩子回家。這位老太太雖行動緩慢，但還能獨立自主，也完全不想跟晚輩同住。她的晚輩藉由讓她接送曾孫上下學，可以每天觀察她的狀況外，也提供她一個讓含飴弄孫的時光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法