自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】分居共生 老年族正流行

2025/10/15 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國「分居家庭」的數量逐年上升，尤其是老一輩的公嬤族。一份近期研究顯示，相對於結婚或同居等傳統方式，當今的老年族更愛「分居」的選擇。

英國60歲以上的老年族並不偏愛與子孫輩同住的家庭生活，即使行動不方便了，獨居還是最佳選擇。甚至在有了伴侶後，分居的指數還是高於結婚同住的10倍。

蘭卡斯特大學和倫敦大學的研究也顯示，「分居但在一起」或「分居共生」的家庭之所以受老年族歡迎，是因為可避免婚姻或同居的法律義務和制度約束，一旦約束下來，要擺脫不幸的關係通常相當困難。

這項新英國家庭研究數據，追蹤了2011年至2023年間，60歲以上族群的人際關係及心理狀況，延續了先前已有的全民分居和同居家庭狀況研究，結果顯示這種關係在60歲以上老年族中尤其持久。

〈自由更可貴〉減少同居摩擦 幸福感提高

英國這份研究顯示，60歲以上與伴侶分居的「分居共生」家庭，之所以蔚為風潮，是因為這種選擇提供了更多的自由與珍惜相聚時光的約會，簡直就像是20多歲時初入社會的生活方式，保有認真的伴侶關係，但分住在不同地址。

分析認為年輕時期有伴侶卻分居，通常是因為經濟因素，像是工作遠近問題或買不起房子；分居的年輕人有過半數以未來能住一起為目標，而老年人中只有1/4表示希望這樣做。老年族選擇分居是一種長期的考量而非暫時的安排，因為比年輕時更具備選擇能力，渴望從家庭解放的欲求也升高，更追求個人生活品質。

研究發現這種「分居共生」的選擇，讓心理健康狀況更佳，幸福感也較高。原因是免除了婚姻或同居家庭所帶來的相處摩擦外，也大量減少因頻繁的日常互動，所衍生出來的照顧義務與生活承諾。一旦出現關係破裂時，對心理健康的負面風險也低於一般婚姻或同居關係的結束，心理傷害相對較低。

〈國情不一樣〉做自己 高齡女性偏愛

英國選擇「分居共生」以女性居多，有些人太享受這種生活模式，即使關係穩定下來，還是維持該模式，直到人生盡頭。

有研究顯示，婚姻和同居對男性的心理健康益處大於女性，因為女性即使進入高齡，通常仍在此類關係中承擔更多的家務和照顧任務。有趣的是，在分居生活的有伴老年人中，不但雙方都更加注重性別平等，64%的伴侶居住地相距不到半小時路程。

分析認為，分居伴侶生活是結合親密關係與個人自主的微妙平衡，既能繼續履行對家庭關係的承諾，又提供難得的個人自由空間。

不少高齡英國女性認為，跟孩子與伴侶分居是雙贏的局面。有些人即使在中年或晚年又找到新伴侶，也不願意放棄這樣的自由生活。

我身邊獨居或分居的英國熟女不少，一位高齡80多歲的英國老阿嬤，每天都接送曾孫上下學當運動。她的孫子會將曾孫送到她家，讓她陪著上學，放學時由她先去接曾孫回來，孫子下班後再來接孩子回家。這位老太太雖行動緩慢，但還能獨立自主，也完全不想跟晚輩同住。她的晚輩藉由讓她接送曾孫上下學，可以每天觀察她的狀況外，也提供她一個讓含飴弄孫的時光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應