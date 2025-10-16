【藝術文化】杜達美率洛杉磯愛樂訪台 呈獻20世紀經典篇章的現代能量

杜達美將於10月率領洛杉磯愛樂訪台。（MNA提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕被《紐約時報》譽為「古典樂的搖滾巨星」的指揮家古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel），將於10月28日至30日率領洛杉磯愛樂登台，連續3晚於台北國家音樂廳舉行音樂會。此次陣容結合維也納金色大廳合唱團與洛杉磯大師合唱團，總計超過250位音樂家同台，為今秋樂壇矚目盛事之一。

指揮家古斯塔沃・杜達美。（MNA提供）

杜達美現任洛杉磯愛樂音樂總監，並將於2026年接任紐約愛樂音樂總監。他出身於委內瑞拉的El Sistema音樂教育體系，15歲登上指揮台，23歲奪得馬勒國際指揮大賽首獎，成為全球注目的青年指揮之一，以充滿能量的舞台風格與跨界精神聞名，他與柏林愛樂、維也納愛樂、Coachella音樂節皆有合作，致力讓古典音樂走向大眾，打破流行與古典的界線。

10月28日「2025萬海慈善音樂饗宴」為巡演首場，曲目包括約翰・亞當斯〈狂熱〉短篇交響曲、史特拉汶斯基〈火鳥〉與〈春之祭〉，展現20世紀管弦樂的現代能量。10月29日「富邦世紀音樂盛宴」與10月30日「閉幕之夜」則將演出馬勒第2號交響曲〈復活〉，由女高音茜・萊斯（Sien Rees）、次女高音貝絲・泰勒（Beth Taylor）與維也納金色大廳合唱團、洛杉磯大師合唱團攜手登台，超過250位音樂家共同打造壯闊樂章。

杜達美在特別錄製的影片中表示：「我非常期待回到台北，將帶給大家最精采的音樂。」他上次訪台已是2018年與柏林愛樂合作，此次再度登台，對樂迷而言意義非凡。此次演出延續他一貫的音樂理念，以古典為核心，融合多元文化，讓音樂在不同世代間產生共鳴。

主辦牛耳藝術表示，此次演出不僅展現國際一線指揮與樂團的合作規格，也象徵古典樂在台灣觀眾間持續拓展的新篇章。詳詢MNA網站。

