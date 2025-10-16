【藝術文化】維也納少年合唱團來了 天籟美聲快閃故宮

「維也納少年合唱團」昨日驚喜現身國立故宮博物院快閃演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕奧地利國寶級「維也納少年合唱團」昨（15）日驚喜現身國立故宮博物院，身著經典藍白制服，於1樓中庭舉行快閃演出，以清亮純淨的歌聲演唱〈睡魔小精靈〉、〈青鳥〉與〈飛翔：在青空中畫一片藍〉3首曲目，吸引眾多遊客駐足欣賞並報以熱烈掌聲。快閃活動是為合唱團第12度來台巡演暖身，也為即將於10月18日至23日展開的全台巡演揭開序幕。主辦單位傳大藝術表示，特別選擇故宮做為快閃地點，是希望讓世界級音樂以最親民的方式走入人群，讓文化與藝術在不同場域中交會。

本次來台巡演由「舒伯特團」擔綱演出，指揮為義大利音樂家尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello），他曾與維也納愛樂、倫敦交響樂團等國際樂團合作，是首次率團登台的全新組合。巡演將於10月18日在高雄衛武營音樂廳揭幕，並於10月21日台北國家音樂廳、10月22日新竹市演藝廳及10月23日台中中山堂接續登場。

演出曲目涵蓋古典與民謠名作，包括為紀念「圓舞曲之王」約翰．史特勞斯二世誕辰200週年的《維也納氣質》與《藍色多瑙河》，以及舒伯特〈魔王〉、普契尼歌劇《杜蘭朵》中的〈在東邊群山上〉，該曲取材自〈茉莉花〉旋律，展現歐亞文化交融的風格。詳詢Opentix。

