【藝術文化】台灣團隊首登捷克Signal Festival 雙作齊發布拉格

黑川互動媒體藝術作品《山海之間》呈現台南400年來的地景記憶。 （黑川互動媒體藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐捷克代表處文化組促成台灣藝術團隊「黑川互動媒體藝術」首度受邀參加捷克最大規模媒體藝術節「Signal Festival」，該藝術節於今（16）日起至19日在布拉格舉行，今年以「生態系統III：解方」（Ecosystems III: Solutions）為主題，聚焦人類、自然與科技的共生未來。

黑川互動媒體藝術作品《Tzolk’in Light》以瑪雅曆法為靈感，結合水幕投影技術。（黑川互動媒體藝術提供）

Signal Festival自2013年創辦以來，融合光影藝術、科技創新與城市公共空間，將布拉格古城轉化為開放式展演場域，歷屆吸引超過500萬人次參觀，是捷克參與人數最多的年度藝文活動。

由胡縉祥於2016年創立的「黑川互動媒體藝術」，以結合聲音、影像與互動技術見長，作品曾於奧地利林玆電子藝術節、義大利威尼斯拉古納國際藝術獎、日本福岡404電子藝術節等平台展出，此次在Signal Festival中展出《山海之間》與《Tzolk’in Light》兩件作品。

《山海之間》在布拉格市中心共和廣場展出，運用透明LED螢幕與動態光影動畫，描繪山與海交界的變化，融入潮汐、水流與城市紋理意象，呈現台南400年地景的時空記憶；《Tzolk’in Light》則以古瑪雅曆法為靈感，透過水幕投影技術創造沉浸式觀賞體驗，象徵自然與時間的循環，預定於布拉格伏爾塔瓦河畔展演。

