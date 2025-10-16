自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣團隊首登捷克Signal Festival 雙作齊發布拉格

2025/10/16 05:30

黑川互動媒體藝術作品《山海之間》呈現台南400年來的地景記憶。 （黑川互動媒體藝術提供）黑川互動媒體藝術作品《山海之間》呈現台南400年來的地景記憶。 （黑川互動媒體藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐捷克代表處文化組促成台灣藝術團隊「黑川互動媒體藝術」首度受邀參加捷克最大規模媒體藝術節「Signal Festival」，該藝術節於今（16）日起至19日在布拉格舉行，今年以「生態系統III：解方」（Ecosystems III: Solutions）為主題，聚焦人類、自然與科技的共生未來。

黑川互動媒體藝術作品《Tzolk’in Light》以瑪雅曆法為靈感，結合水幕投影技術。（黑川互動媒體藝術提供）黑川互動媒體藝術作品《Tzolk’in Light》以瑪雅曆法為靈感，結合水幕投影技術。（黑川互動媒體藝術提供）

Signal Festival自2013年創辦以來，融合光影藝術、科技創新與城市公共空間，將布拉格古城轉化為開放式展演場域，歷屆吸引超過500萬人次參觀，是捷克參與人數最多的年度藝文活動。

由胡縉祥於2016年創立的「黑川互動媒體藝術」，以結合聲音、影像與互動技術見長，作品曾於奧地利林玆電子藝術節、義大利威尼斯拉古納國際藝術獎、日本福岡404電子藝術節等平台展出，此次在Signal Festival中展出《山海之間》與《Tzolk’in Light》兩件作品。

《山海之間》在布拉格市中心共和廣場展出，運用透明LED螢幕與動態光影動畫，描繪山與海交界的變化，融入潮汐、水流與城市紋理意象，呈現台南400年地景的時空記憶；《Tzolk’in Light》則以古瑪雅曆法為靈感，透過水幕投影技術創造沉浸式觀賞體驗，象徵自然與時間的循環，預定於布拉格伏爾塔瓦河畔展演。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應