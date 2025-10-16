自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】在「文學與爵士樂的迴旋」中 蘇顯達攜手汪奕聞「相遇法蘭西」

2025/10/16 05:30

蘇顯達將於音樂會中使用Vuillaume的名琴演出。（蘇顯達提供）蘇顯達將於音樂會中使用Vuillaume的名琴演出。（蘇顯達提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025奇美音樂節首度全系列移師衛武營，今年主題「相遇法蘭西」，其中一場音樂會「文學與爵士樂的迴旋」，邀請到師承法比學派謝霖與普雷的小提琴家蘇顯達，搭檔仙台國際音樂大賽銀獎鋼琴家汪奕聞，兩人將攜手呈現一系列小提琴與鋼琴合奏的曲目。

為此，蘇顯達特別展示由奇美博物館出借的名琴，他說，這把名琴是法國知名製琴大師維姚姆（J.B.Vuillaume），仿造挪威小提琴家Ole Bull的瓜奈里名琴，於1850年製造完成，「我何其有幸在奇美博物館的支持下，兩把樂器我都拉過。」這次蘇顯達將使用維姚姆製作的這把琴，拉奏全場包括蕭頌、佛瑞、皮耶涅、拉威爾等作曲家作品。

音樂會的選曲還有一大特色，就是文學與音樂的迴旋，比如蕭頌的《詩曲》，就是他讀了屠格涅夫小說後的音樂感想；而欣賞佛瑞作品的普魯斯特，不只在小說中隱射這位當代名家，還把他的《第1號小提琴與鋼琴奏鳴曲》列入自辦音樂會的曲目；聽了爵士樂之後的拉威爾，將其巧妙運用於自己的《G大調第2號小提琴與鋼琴奏鳴曲》，在第2樂章展現超絕譜曲技巧與創意。

蘇顯達說，這把Vuillaume名琴所發出來的音色非常特別，尤其搭配法國音樂所需要的色彩表現，唯有親赴現場聆聽，才能濃郁感受到這把琴的美。10月18日在衛武營表演廳演出。詳詢OPENTIX。

