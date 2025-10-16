自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 劉思坊／早晨的紐約地鐵

2025/10/16 05:30

◎劉思坊

◎劉思坊

早上六點鐘，我已經進了車站，搭往曼哈頓方向的快車，一大清早就有很多人。我常常需要把自己摺起來，塞進兩個壯漢中間的小小縫隙。

那天也是這樣。我的對面先是坐了個體形較壯碩的男子，沒多久，在布魯克林的最後一站，有個約五十多歲的女子進了車廂。她想把身體塞進他身邊的座位，她皺了一下眉頭，一邊左右挪移身體，一邊對男子說：「你就不能把你的腳合起來嗎？」

男子挺起了身體，看了一眼女人說：「妳就不會用『請』這個字嗎？」

「天啊，你是哪裡有問題？」

「我沒有問題，是妳有問題。」

「不，像你這種人，就是美國的問題。」

「不，像妳這種人，才真正是美國的問題。」

那時，地鐵正經曼哈頓大橋。晨光照進了車廂，他們的位子正好在向光處，橘色光芒先是覆蓋了他們的臉，列車前行，橋體的鋼架造成的黑影，也接續爬上同樣的臉頰。他們兩人便在規律的節奏下一拍顯像，一拍消失。就像他們的語言，也像乒乓球一樣規律來回，互相指責對方才是美國的問題根源。

列車進入了曼哈頓，許多人都下了車。車子忽然變得一片空曠。但這兩個人還是緊挨在彼此身邊，爭執不休。或許這才是美國的問題根源：這個世界早就變了，但他們眼睛裡卻只有彼此。●

