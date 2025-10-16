【自由副刊】 趙鴻祐／淨灘

◎趙鴻祐

那張紙，後來流傳到別人的位子上，我並沒有留著它。一張關於寫著「書會壓死我」的紙條。

我收拾自己的位置，拔起一張張黏在左右前後多處的紙條。它們有不同的主題，成為我的日常布展。首先是行政流程區：記得N日前提醒同事要遞交新書資料卡。再來是常態提醒區：大約在N日以前，通路會公布選書消息。最後是備忘祕笈區：收到圖檔時要記得先檢查A、B、C有沒有誤植……

有一排紙條是合作方捎來。「跟你合作很愉快，希望能有更多人看見經典作品」、「我很期待你的個人創作」、「感謝照顧……」看到這些，我會快樂，同時也伴隨著弔詭的歉意。我並沒有真的照顧到別人什麼，相反地經常驚險地依賴他人的照顧而過活。一些小小的疏漏：沒倒的水、沒點的飲料、沒補到的書、沒電的麥克風、沒宣傳的貼文……不大不小的錯誤，難以跟我錙銖計較。我也是有過這種卑鄙的時刻。

我到底有多卑鄙呢？想起從前，最常被指著鼻子直陳：「你很不知感恩！」那種困窘，或許與前文所述的疏漏一樣讓我感覺自己赤裸一雙腳，踏在燃燒的鐵板上。我冒汗、深思感恩的定義，隻字不漏地，尋找這個詞最完美的解釋。是我對他人意有所圖，並且成功，而我得無限在情感上做回報；或是我不知不覺接納了某些我無法回報的「恩惠」。以及近似的指責：「你好自私，都不照顧自己人！」它們像回聲，在一段時間中，令我不可睡眠。也常因此生氣，潑濺不相關的人。我不甚理解，當我們彼此在談論感恩跟照顧時，我們究竟在談什麼？──泅泳於人情與施恩的池子之中，難道不會逐漸忘記游泳的基本姿勢也包含抬頭換氣嗎？

我從池的正中心，默默穿出水面，抬起頭，聆聽龐然落地的寂靜，冷氣尚在出風，清淨機如常運轉。

撕掉最後一張提醒自己什麼時間要把書稿讀完的提醒，把過期的日曆扔棄。漸趨填平的垃圾桶，隨著積累漸次沉默。我給它的太多，而它能反擊的終究很少。我抱起它，它沉甸甸的，很厚實，我只問自己：把這些留下來，我能記得住嗎？記住又能幹什麼？有些人不需再聯繫，有些事亦不需再進行。電腦歸檔的時候，我刪掉不曉得多少個重複的檔案：一張圖來回五六七次，前一張字級大一點，後一張小一點，最後置中一點……最後被我永久刪除，永久不見。整個過程讓我發現自己缺少的，或許就是一次狠狠的，對自己生命毛邊的奮勇殺伐。

我對卑鄙的思考，孵育出我對照顧的全新感受。想起沒有人因為我忽略了一件事，而劈頭痛罵我不值得這份工作。

這座枝茂繁密、燠熱的辦公叢林之中，我眼中的同事就像一顆又一顆的移動的蘑菇。拔掉一顆蘑菇會長出另一顆。出走的，移動的，深耕的蘑菇……每顆蘑菇都揹著自己的生態系，固定進出這座叢林中，建立自己的日與夜，眼淚與狂歡。

我一邊過敏，揉掉一團團衛生紙，一邊將自己的桌子繼續擦得無塵、乾淨，想像自己還未抵達過此地的樣子，復育這片潔白的沙灘。

我之所以沒有留著那張紙條，是因它必然隨著我身後的海浪，漂到該見到它的人手裡。不曉得下一個拿到這張紙的人將會如何，會不會想：「傻傻的，被書壓死是最幸福的事呦。」而我當然不會曉得他或她的命運。我會到另一座島嶼上，將一座新的沙灘整理得更加整齊。

●

