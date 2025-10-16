【自由副刊．愛讀書】 《像這樣的小事》

《像這樣的小事》

《像這樣的小事》是愛爾蘭作家克萊爾．吉根（Claire Keegan，1968-）第四部作品。擅寫短篇小說的吉根，產量不多，但幾乎每部皆獲獎。筆調簡約，描繪精準，布局巧妙而不著痕跡，處處顯現穿透人性的銳利觀察。小說僅以四萬字，描述1985年的冬天臨近耶誕之時，在愛爾蘭鄉村發生的一件震撼小事。平凡的父親費隆經歷一場內心交戰，憑良心做出一個可能賭上自己後半生和整個家庭安穩和諧的關鍵決定。小村被教會勢力控制，每個人為了保障自己小小的幸福，都對弱勢他者的不幸視若無睹。但年幼喪母且無父親的費隆全靠好心的富裕寡婦照顧才得以順利成長，他沒法心安理得地這樣做。

高牆無分國界，孤單力弱的雞蛋也是。每個不同的年代和國度，都有層出不窮的殘暴和不義之事。殘忍鑲嵌在日常微小的事情中，讓人更容易麻木不仁而渾然無覺。面對高牆的雞蛋多半無法彼此連結，只能各自選擇運用或放棄自身的善意和力量。小說的敘事聲音冷靜疏離，吉根的筆觸卻無比尖銳，直刺每個角色的軟弱陰暗面，同時詰問讀者：如果你是費隆，你會別過臉假裝沒有看到嗎？

小說虛構，但故事中監禁和強制勞動婦女的洗衣中心卻真實地存在。

