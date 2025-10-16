【家庭plus．親子會客室】別搶走孩子的舵盤

圖／達志影像

文／維琪

教學生涯已經邁入第26個年頭，近日與同事閒聊時，他神情憂心地說，小兒子高中每一科都不及格，天天和媽媽為了成績爭吵，甚至萌生休學念頭，兒子控訴媽媽管太多了。聽了這段對話，我突然想起自己高中的一段往事。

我從小英語就學得吃力，高一時，在新生入學典禮上，老師嚴正宣布：「只要有兩科不及格，就要留級！」這對我如當頭棒喝，我立刻評估自己各科的狀況，毅然決定「冷凍英語」，專注在其他較能掌握的科目上，先確保不會留級。

高二那年，媽媽發現我的英語課本和補充教材都像新的一樣，震驚之餘，立即為我安排補習，希望救回這一科。然而，我卻極力反對。家庭會議上，我搬出成績單向父母說明，這樣的策略是經過深思熟慮的，英語若要補強，至少得投入數倍心力與時間，對我來說投資報酬率太低，還可能拖垮其他科，我選擇犧牲英語，鞏固數學、物理、化學的高分，還兼顧了岌岌可危的國文，成功守住「兩科不及格」的底線。

那次，我獲得了家人的信任與放手，得以依自己的方式規畫讀書策略。最終，在大學聯考中，因理科表現優異，加總加權高達50分，順利考上公費數理教育學程，開啟了我與學生同行的教學生涯。

我把這段故事分享給同事，他沉默了一會，嘆了一口氣。我說：「也許你的小兒子正經歷一段讀書的撞牆期，他不是在抗爭，而是在求救。」

在我那個年代，與家人對話不易，但我仍記得，正是那場抗爭，讓我學會為自己負責。如果當年妥協去補習班，把寶貴的時間分散，可能真會跌落深淵，甚至連家人都會認為我「不是讀書的料」。

每個孩子都有獨特的節奏與潛能，並非每個人都能在升學這條單行道上奔馳。出社會後才找到自我定位的人比比皆是。因此，身為父母，我們到底該陪伴孩子到什麼地步？是用擔心與要求堆疊孩子的壓力？還是學會傾聽、信任與放手？

教育的本質，是引導孩子找到屬於自己的方向，而不是代替他們做決定。孩子的人生，終究要由他們自己來掌舵。我們該做的，是在風浪中當個溫柔的港灣，而不是搶走舵盤的掌控者。

