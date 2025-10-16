自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】別搶走孩子的舵盤

2025/10/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／維琪

教學生涯已經邁入第26個年頭，近日與同事閒聊時，他神情憂心地說，小兒子高中每一科都不及格，天天和媽媽為了成績爭吵，甚至萌生休學念頭，兒子控訴媽媽管太多了。聽了這段對話，我突然想起自己高中的一段往事。

我從小英語就學得吃力，高一時，在新生入學典禮上，老師嚴正宣布：「只要有兩科不及格，就要留級！」這對我如當頭棒喝，我立刻評估自己各科的狀況，毅然決定「冷凍英語」，專注在其他較能掌握的科目上，先確保不會留級。

高二那年，媽媽發現我的英語課本和補充教材都像新的一樣，震驚之餘，立即為我安排補習，希望救回這一科。然而，我卻極力反對。家庭會議上，我搬出成績單向父母說明，這樣的策略是經過深思熟慮的，英語若要補強，至少得投入數倍心力與時間，對我來說投資報酬率太低，還可能拖垮其他科，我選擇犧牲英語，鞏固數學、物理、化學的高分，還兼顧了岌岌可危的國文，成功守住「兩科不及格」的底線。

那次，我獲得了家人的信任與放手，得以依自己的方式規畫讀書策略。最終，在大學聯考中，因理科表現優異，加總加權高達50分，順利考上公費數理教育學程，開啟了我與學生同行的教學生涯。

我把這段故事分享給同事，他沉默了一會，嘆了一口氣。我說：「也許你的小兒子正經歷一段讀書的撞牆期，他不是在抗爭，而是在求救。」

在我那個年代，與家人對話不易，但我仍記得，正是那場抗爭，讓我學會為自己負責。如果當年妥協去補習班，把寶貴的時間分散，可能真會跌落深淵，甚至連家人都會認為我「不是讀書的料」。

每個孩子都有獨特的節奏與潛能，並非每個人都能在升學這條單行道上奔馳。出社會後才找到自我定位的人比比皆是。因此，身為父母，我們到底該陪伴孩子到什麼地步？是用擔心與要求堆疊孩子的壓力？還是學會傾聽、信任與放手？

教育的本質，是引導孩子找到屬於自己的方向，而不是代替他們做決定。孩子的人生，終究要由他們自己來掌舵。我們該做的，是在風浪中當個溫柔的港灣，而不是搶走舵盤的掌控者。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應