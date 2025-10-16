自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婚姻研究院】心不設防 當心出軌

2025/10/16 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／堤娜

和老友L每年會相約吃頓飯，常聽她抱怨另一半，總嚷著想離婚。

「怎麼辦？我想我精神出軌了。」一開頭她便這樣說。原來，過去這些日子，她與一位男子因工作關係常常接觸，因興趣相投、觀念契合，很快地便成為無話不談的好友。最近，男子轉職離開公司，於是彼此只能偶爾傳訊息分享近況。

「我跟我先生早就沒有感情了，我現在滿腦子都是他，好痛苦呀！」繼續追問才知道，對方是已婚人士，有家庭有小孩。

我告訴L，若真的渴望擁有新戀情，也應與先生好好結束，待恢復自由身再說，屆時，必定會有更適合的單身人士出現。

L說，道理她都懂，但自己像得了相思病，對方也對她有好感，怕錯過就沒機會了，很想放手一搏。

我說：「妳可以把那些渴望轉移到其他事物上，起頭很難，但過不了可能會付出很大的代價，甚至傷及無辜。人哪！成敗的關鍵有時就在於能否克制這七情六欲，生活中肯定有一人，是我們可以全心全意付出的對象，那個人就是自己。對自己好並非任性放縱，而是知道什麼事情對自己有益處，並在難過時安慰自己，身體欠佳時照料自己，沮喪時鼓舞自己。

再以自己為核心，延伸出去，打理好生活起居、包容家人、善待朋友、熱愛生活中美好的事物。只要這樣堅持著，妳會發現，精神出軌從另一個角度來看，沒那麼嚴重，只是一種我們對他人的欣賞，或是對心中理想對象的投射，即便這使我們困在現實與幻想中無法自拔，再度步入正軌並不難，只要慢慢地把快樂還給自己，把問題交給時間，真相必會水落石出。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應