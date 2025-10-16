【家庭plus．婚姻研究院】心不設防 當心出軌

圖／swawa.com

文／堤娜

和老友L每年會相約吃頓飯，常聽她抱怨另一半，總嚷著想離婚。

「怎麼辦？我想我精神出軌了。」一開頭她便這樣說。原來，過去這些日子，她與一位男子因工作關係常常接觸，因興趣相投、觀念契合，很快地便成為無話不談的好友。最近，男子轉職離開公司，於是彼此只能偶爾傳訊息分享近況。

請繼續往下閱讀...

「我跟我先生早就沒有感情了，我現在滿腦子都是他，好痛苦呀！」繼續追問才知道，對方是已婚人士，有家庭有小孩。

我告訴L，若真的渴望擁有新戀情，也應與先生好好結束，待恢復自由身再說，屆時，必定會有更適合的單身人士出現。

L說，道理她都懂，但自己像得了相思病，對方也對她有好感，怕錯過就沒機會了，很想放手一搏。

我說：「妳可以把那些渴望轉移到其他事物上，起頭很難，但過不了可能會付出很大的代價，甚至傷及無辜。人哪！成敗的關鍵有時就在於能否克制這七情六欲，生活中肯定有一人，是我們可以全心全意付出的對象，那個人就是自己。對自己好並非任性放縱，而是知道什麼事情對自己有益處，並在難過時安慰自己，身體欠佳時照料自己，沮喪時鼓舞自己。

再以自己為核心，延伸出去，打理好生活起居、包容家人、善待朋友、熱愛生活中美好的事物。只要這樣堅持著，妳會發現，精神出軌從另一個角度來看，沒那麼嚴重，只是一種我們對他人的欣賞，或是對心中理想對象的投射，即便這使我們困在現實與幻想中無法自拔，再度步入正軌並不難，只要慢慢地把快樂還給自己，把問題交給時間，真相必會水落石出。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法