藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/10/16 05:30

圖／林香妙圖／林香妙

共餐人數：4人

菜色說明：那天回家，一推開門，熟悉的香氣撲鼻而來，是媽媽煮的苦瓜排骨湯。湯色乳白，苦瓜燉得透明軟嫩，排骨一咬就骨肉分離。還沒開飯，我就已經在廚房偷喝一碗。

餐桌陸續擺上菜。金黃酥脆的香煎鮭魚，外皮香得發亮，裡頭的魚肉鮮嫩多汁，是我從小的心頭好；白灼蝦紅潤飽滿，殼一剝開，蝦肉彈牙又鮮甜，每次都要搶著吃才過癮。豆乾肉燥鹹香下飯，忍不住連添了兩碗飯，媽媽笑著說：「吃慢點，不夠我再煮。」

還有她的拿手菜醬油雞。切得整齊、鋪上蒜片，濃郁的香氣讓人光聞就飽。炒芹菜清爽脆口，是她堅持的「多吃青菜才會健康」。最後，一盤冰涼的綠葡萄送上桌，像是替這場盛宴畫上一個甜美的句點。

這些家常菜，也許沒有山珍海味的華麗，但每一道都是愛的結晶。是一家人圍在餐桌邊吃邊笑的幸福，也是外出遊子最懷念的味道。

長大後，吃過很多大餐，但最想念的，永遠是那鍋湯、那桌菜，和那一聲「回來啦，快吃飯」。家的味道，不只是飽足，更是一種安定、一種記憶，一種再遠也想回去的地方。（文、圖／林香妙）

