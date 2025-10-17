【藝術文化】文物展覽嘉年華 故宮百年院慶三大特展同登場

「甲子萬年」入口兩側各設計一整面牆的展櫃，分別展出百件故宮珍藏的碗，以及四庫全書。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕堪稱故宮百年院慶大展系列中「國寶」濃度特別高的3項大展，已於10月初陸續開展，故宮特別於昨（16）日安排媒體導覽，精選其中代表性展品做介紹，一個下午的時間，竟只能快速瀏覽，很多人看到閉館前一刻才意猶未盡地離場。

來自東京國立博物館的國寶級限展書畫李公麟〈五馬圖〉，吸引觀眾爭睹。（記者凌美雪攝）

此次百年院慶3大特展包括「皕宋 故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇 北宋西園雅集傳奇」，以及南北院區聯展的「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，展現故宮回顧與前瞻並行的策展能量。有趣的是，從百年院慶，到看向下個百年的「皕宋」，再到「千年」神遇，然後甲子「萬年」，讓人意會到故宮文物來到台灣，且正式落腳外雙溪60年來，打下國際級博物館的永續精神。

故宮院長蕭宗煌於致詞時引述副院長余佩瑾曾說的「令人目不暇給的展覽嘉年華」、「透過文物說故宮成長的故事」與「從國際合作展現國際對話的能量」3個關鍵詞，說明了3項大展予人最直接的印象。

尤其「甲子萬年」非常特別，做為院慶壓軸大展，可說精品盡出。進入展場後，一路看到文物解說牌上的「國寶」標誌，讓人覺得能一次看到這麼多國寶，真的很幸運。據統計，甲子展共170組件文物，其中，國寶共35件（北院30，南院5），據說是為了詮釋院史發展的面向，國寶「有稍微多了一點」。

還有2件向東京國立博物館借展的國寶級文物，因為都是只能展40天的限展書畫，將在「千年神遇」中先後展出。率先登場的是李公麟〈五馬圖〉（日本重要美術品），是目前國際唯一公認是李公麟真跡的「紙上繪畫」；屆期後，將由〈宋 李氏 瀟湘臥遊圖〉（日本國寶）接力登台。

3項展覽在故宮展至明年1月初，「甲子萬年」則在南院展至明年3月1日。詳詢故宮官網。

