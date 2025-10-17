自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奇美博物館攜手大英博物館 推重量級大展「埃及之王：法老」

2025/10/17 05:30

〈阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌〉展現古埃及的精湛工藝。（大英博物館理事會、奇美博物館提供）〈阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌〉展現古埃及的精湛工藝。（大英博物館理事會、奇美博物館提供）

〔記者凌美雪、劉婉君／綜合報導〕繼去年「從拉斐爾到梵谷」大展後，奇美博物館昨（16）日宣布與大英博物館合作，將於明年1月29日推出超級大展「埃及之王：法老」，展出台灣史上最大規模的法老文物。

奇美博物館表示，此展集結280件稀珍藏品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間的文物，包括拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特、開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世、外族統治者亞歷山大大帝等。

展品則從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，更十分罕見地引進總計達28噸的大型石像，磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢。展覽將以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7大主題，探索法老的多元角色。

展品亮點如塞提二世坐像，為大英博物館保存最完整的法老雕像；另有戰爭女神「塞赫麥特」的6尊獅首神像；高近2.5公尺、寬逾3公尺的大型墓室浮雕，則刻畫祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。

奇美博物館館長許家彰表示，雖然此展面對前所未有的運輸與展覽成本，仍希望讓台灣民眾無須出國即可看見世界。首波早鳥票將於20日中午12點起限量開賣。

