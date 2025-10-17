【藝術文化】葉石濤百歲冥誕紀念 台南限定郵戳致敬文學巨擘

「葉石濤雙城記」攝影特展策展人林柏樑與其代表作品葉老影像合照。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為紀念台灣文學巨擘葉石濤百歲冥誕，葉石濤文學紀念館自10月下旬推「文學少年的百年奮鬥記」系列活動，包含攝影展、臨時郵局及文學舞蹈劇場等，邀請民眾重溫葉老筆耕一生的文學軌跡。

葉石濤1925年生於台南中西區，16歲開始創作，長達一甲子的文學生涯深刻描繪台灣社會與人文風景，其名言「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」，成為台南最動人的城市註腳。

台南市文化局局長黃雅玲表示，葉石濤對台灣文學的貢獻深遠，其《臺灣文學史綱》奠定本土文學主體基礎。紀念館邀請攝影家林柏樑策畫「葉石濤雙城記」攝影特展，重現葉老在台南與高雄之間的文學旅程。11月1日開幕當天由雞屎藤舞蹈劇場演出《百年青春夢》，以舞蹈重現葉老筆下的人文記憶。

紀念館並與台南郵局推出3款限定郵戳，10月18、19日在台灣文學館舉辦市集、11月1日葉老冥誕當天設臨時郵局，另有洪福田設計紀念郵票。

