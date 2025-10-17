自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 小令／黑貓在早晨的時候

2025/10/17 05:30

◎小令◎小令

◎小令

你說一個人之所以軟

是因為很放鬆。

我單手握拳支著頭，支持不久

九月的美人蕉。還捲著新葉

總是有香爐與當季的花果

即便你想帶我通往想像的現世

我甚至無法反應

晾乾的衣物全溼回來

瓦斯爐周圍積水一路流到地面

彷彿我已經很久沒有做自己

我不知道我在做什麼

第三次夢見有兩間教室

那樣大小的游泳池

池畔的我穿著泳衣猶豫

水也很滿

看不到泳道的盡頭到底多深

因此不肯下水。直到

很多人從水裡出來，我才進入

泳池瞬間放乾

我趴在磁磚地面聽到上方

說，結束了你不知道嗎

我不知道我在做什麼

無法分辨車聲跟雨聲

下雨時，就擔心窗戶縫隙

陽台淹水。也曾有大雨

讓廚房淹水流往房間

雨有一種下到最大的聲音

接近浪潮

我覺得我早就已經——

睡到哭醒。因為錢跟火車我選火車

但還沒叫到我上車，我一哭醒

火車就開走了

而你正臨終

黑貓在早晨的時候

站在爐子上聽鳥

