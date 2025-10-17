限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 小令／黑貓在早晨的時候
◎小令
◎小令
．
你說一個人之所以軟
是因為很放鬆。
我單手握拳支著頭，支持不久
九月的美人蕉。還捲著新葉
總是有香爐與當季的花果
即便你想帶我通往想像的現世
．
我甚至無法反應
晾乾的衣物全溼回來
瓦斯爐周圍積水一路流到地面
．
彷彿我已經很久沒有做自己
我不知道我在做什麼
第三次夢見有兩間教室
那樣大小的游泳池
池畔的我穿著泳衣猶豫
水也很滿
看不到泳道的盡頭到底多深
因此不肯下水。直到
很多人從水裡出來，我才進入
泳池瞬間放乾
我趴在磁磚地面聽到上方
說，結束了你不知道嗎
．
我不知道我在做什麼
無法分辨車聲跟雨聲
下雨時，就擔心窗戶縫隙
陽台淹水。也曾有大雨
讓廚房淹水流往房間
雨有一種下到最大的聲音
接近浪潮
我覺得我早就已經——
．
睡到哭醒。因為錢跟火車我選火車
但還沒叫到我上車，我一哭醒
火車就開走了
而你正臨終
．
黑貓在早晨的時候
站在爐子上聽鳥
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應