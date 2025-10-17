【自由副刊】 小令／黑貓在早晨的時候

◎小令

◎小令

．

你說一個人之所以軟

是因為很放鬆。

我單手握拳支著頭，支持不久

九月的美人蕉。還捲著新葉

總是有香爐與當季的花果

即便你想帶我通往想像的現世

．

我甚至無法反應

晾乾的衣物全溼回來

瓦斯爐周圍積水一路流到地面

．

彷彿我已經很久沒有做自己

我不知道我在做什麼

第三次夢見有兩間教室

那樣大小的游泳池

池畔的我穿著泳衣猶豫

水也很滿

看不到泳道的盡頭到底多深

因此不肯下水。直到

很多人從水裡出來，我才進入

泳池瞬間放乾

我趴在磁磚地面聽到上方

說，結束了你不知道嗎

．

我不知道我在做什麼

無法分辨車聲跟雨聲

下雨時，就擔心窗戶縫隙

陽台淹水。也曾有大雨

讓廚房淹水流往房間

雨有一種下到最大的聲音

接近浪潮

我覺得我早就已經——

．

睡到哭醒。因為錢跟火車我選火車

但還沒叫到我上車，我一哭醒

火車就開走了

而你正臨終

．

黑貓在早晨的時候

站在爐子上聽鳥

