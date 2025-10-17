【自由副刊．極短篇】 蕭鈞毅／虎口

◎蕭鈞毅

◎蕭鈞毅

那窩新生的幼犬，有棕色、黃色、還有微淡泛白的黑色，她數了數，共有七隻。幼犬們閉著眼睛，小小的鼻頭與腳爪，挨蹭在母親蓬鬆的毛皮裡。

她蹲在狗屋的洞口，與幼犬們的母親對到眼。大狗吐著舌頭，毛皮光潔，被照顧得很好。她很想摸摸牠們，但狗屋裡的氣味讓她止步不前。前一個月，她才聽少年提過家中剛有小狗出生，歡迎她來看看；等到真的見到了，卻是因為別的事情。

請繼續往下閱讀...

犯錯的明明就不是她，她卻無法掙脫那股黏膩的羞恥感。

大狗的喘氣聲在狗屋裡像有回音，她側耳傾聽，便不再聽見屋裡尖厲的哭嚎與斥罵。

壯碩的男人，揮動順手抄起的塑膠掃把。拖鞋早已隨著追打的步伐，甩脫在地。碎裂的塑膠破片、爬行後拖曳的骯髒血跡。一聲一聲的哀號在客廳的天花板上盤旋。

少年縮在角落，發出難以分清哀號或是哭泣的低吟聲。

坐在沙發一端的，少女的母親全程目睹過程。回想起那桿掃把揮動起來的前一刻，是她剛嘗試張開一種足夠強硬的嗓音，向男人指出：你的兒子在學校偷拍了我的女兒，還傳給其他同學。

男人與少年喘著粗氣的聲音在屋裡膨脹。她看向門外還蹲在狗屋前的女兒。剛到這間屋子時，是男人開的門，她清楚記得少年看到她與女兒時，錯愕蒼白的表情。

那時，少年正撫摸著懷裡的兩隻幼犬。

她想，少年對狗的疼愛是真心，就和他偷拍時的僥倖一樣真心。

女兒正抱起一隻幼犬，而幼犬的母親端正地坐在女兒的腳邊。

女兒還是嬰兒時的後頸、後腦圓弧，恰恰好嵌進虎口的觸感，好像還留在自己的雙手。

她還在等他們冷靜下來。

男人的打罵和少年的傷口，都和她們母女無關。

她已經做好再次強硬的準備。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法