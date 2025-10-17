自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】婚姻的結 用心解

2025/10/17 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可牧

當先生隔著視訊鏡頭第五次忘記女兒的生日，我終於爆發了：「你心裡只有你的學生、你的老家！『我不在乎！』你根本沒把我們母女放在眼裡！」螢幕那端的他愣住，而這句話，像把鈍刀劃開我們婚姻裡積壓多年的問題。

身為大學教授的他，總說「再三年就能回台灣」，但女兒從爬學會跑，他仍在中國校園裡忙課題。我懂他對學術的熱情，但當我獨自帶孩子掛急診、修爆裂的水管時，那句「妳辛苦了」聽起來像敷衍。他說老家父母需要匯錢，我反問：「那我們這個家呢？」

有次他難得返台，女兒躲著不肯叫爸爸。那晚他喝悶酒：「我拚命賺錢，妳卻教孩子疏遠我？」我翻開手機相簿：「你看！家長會、運動會、她發高燒的夜晚──這些是用錢能補的嗎？」他沉默很久才說：「我以為物質到位就夠了。」

我們開始用「垃圾時間」溝通：他趁課間傳女兒的繪本照片，我拍晚餐菜色時「不小心」帶入帳單。有次他淩晨兩點打來：「剛改完考卷，突然想到妳生理期是不是快到了？記得買黑糖。」原來他手機備忘錄記著我的週期。

婚姻諮商師教我們玩「換句話說」遊戲。當我說「你只顧老家」，其實是「我需要你參與小家庭」；他辯解「事業是為你們好」，其實是「怕被說不孝順」。現在我們會直接講：「這週末視訊時，你先陪女兒寫功課，再聊匯款的事好嗎？」

上個月女兒突然對著螢幕喊：「爸爸看我的新牙齒！」他竟紅了眼眶。那一刻我懂了一件事：愛不是加減法，而是像他教書的物理公式──作用力與反作用力，要同時存在才有意義。

現在他依然在外地教書，但會錄睡前故事給女兒聽；我學著在他老家祭祖時視訊上香。婚姻這道題，我們不再搶著當唯一正確答案，而是練習寫「解」字的過程──要拆開，才能看見彼此心裡的結。

