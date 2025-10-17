【家庭plus．微幸福案內】食欲之秋 鄉土料理最誘人

深谷鄉土料理煮餺飩，寬麵醬油味加上地產的深谷蔥，是日本經濟之父澀澤榮一最愛的家鄉口味。圖為忠兵衛的煮餺飥。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

天氣轉涼，被炎夏趕走的食欲又回來了，只好不畏體重增加，開始品嘗最愛的各種淳樸的鄉土料理。

這一年吃最多的是關東地區的許多超寬麵條，尤其是山梨、群馬、埼玉等各縣都有相當多超寬的麵，像桐生的紐革（皮帶）饂飩寬幅達5公分，不過非常薄而柔軟；埼玉縣的入間、比企也有同樣的紐革饂飩，鴻巢的則稱川幅烏龍麵。

請繼續往下閱讀...

近年因為日本一萬日圓新鈔人物──明治時代的銀行家、企業家、政治家、教育家、慈善家的澀澤榮一，成為超人氣的歷史人物，因此他家鄉埼玉縣深谷的煮餺飩也成為人氣的寬麵，是埼玉縣著名的鄉土料理。市內有好幾家專賣煮餺飩的老店，尤其澀澤老家隔壁的忠兵衛，從80年代起就提供澀澤愛吃的煮餺飩，每年澀澤的忌日都會舉行煮餺飩來緬懷他！

煮餺飩也稱武州（武藏國）煮餺飩，寬約2.5公分，厚約1.5毫米，是相當有勁的寬麵條，跟山梨的餺飩雖然有類似處，但山梨是用味噌跟南瓜為主，深谷則是醬油味為主，加入深谷特產的深谷蔥，以及當地收成的蘿蔔、胡蘿蔔、牛蒡、里芋及菇類等，而且連揉麵時的手粉也一起煮，所以呈黏稠狀態。

深谷蔥近年也隨著澀澤而聞名，甚至不輸給京都九條蔥。含有深谷蔥的山藥可樂餅、餃子很受歡迎，尤其蔥味噌飯糰讓人體會到米飯跟蔥是如此相合；但當地人說，深谷蔥最經典的鄉土吃法是直接將蔥燒烤得黑黑的，然後剝起來吃，蔥的香甜凝聚其中。每年一月最後一個週日是深谷蔥祭，就會烤許多蔥以饗觀光客，會場瀰漫蔥的香氣。深谷市的吉祥物深谷娃娃頭上就頂著深谷蔥，似鹿又像兔，還算著名的吉祥物！

因為出了澀澤榮一這樣一位人物，原本名不見經傳的深谷鄉土食物及食材聲名遠播，現在甚至成為「關東的廚房」，宛如錦市場是京都的廚房般。我也因此幾次到深谷，享受當地人的靈魂食物煮餺飩或深谷蔥山藥可樂餅，重遊澀澤相關景點，也順便想起我一位澀澤後代子孫的朋友，滋味繁多，格外開心！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法