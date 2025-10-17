【家庭plus．親子會客室】育兒 直覺力不可少

圖／swawa.com

文／豆豆龍媽媽

當媽之後，我的直覺力彷彿進化成了超能力。像是「寶寶快要嗯嗯了」這種事，明明他人模人樣地在那玩積木，我卻能憑一股神祕的氣場察覺，下一秒他果然蹲在角落開始努力，準確率堪比氣象局預報隔天會下雨。

有次我帶寶寶去上課，靈機一動想多帶一套衣服，被寶寶用品塞滿的媽媽包硬是再塞入幾件衣物。結果到了教室，老師說今天有上彩繪課程，擔心弄髒的話有提供畫畫衣。深知穿著畫畫衣還是會弄髒衣物的媽媽我，課後淡定掏出備用衣物瞬間幫寶寶換裝，老師驚訝地看著我，讚歎媽媽的超神力。

請繼續往下閱讀...

當然，直覺也有失準的時候。曾經半夜疑似聽到蚊子嗡嗡叫，開著手電筒拚命尋找蚊子，結果不小心撞到床腳驚醒寶寶……於是又花了兩個小時哄睡。

我相信直覺，特別是養兒這件事，很多時候不是理性推論能搞定的。經驗加上一點點第六感，讓我在育兒的混亂中偶爾閃現神操作──雖然也可能是運氣好啦。不過媽媽嘛，就是靠直覺在日常闖關，一路跌跌撞撞，但也笑著過關。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法