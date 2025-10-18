自由電子報
【藝術文化】「台灣文化日」系列活動開跑 北中南34場發揚文協百年精神

2025/10/18 05:30

「2025台灣文化日」活動開跑，左起策展人暨裝咖人樂團主唱張嘉祥、賴和文教基金會董事長賴悅顏、台灣北社社長羅浚晅、文化部長李遠、蔣渭水文化基金會董事蔣朝根、阿罩霧文化基金會暨霧峰林家宮保第園區董事長林俊明合影。（記者凌美雪攝）「2025台灣文化日」活動開跑，左起策展人暨裝咖人樂團主唱張嘉祥、賴和文教基金會董事長賴悅顏、台灣北社社長羅浚晅、文化部長李遠、蔣渭水文化基金會董事蔣朝根、阿罩霧文化基金會暨霧峰林家宮保第園區董事長林俊明合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕1921年10月17日成立的「台灣文化協會」，透過文化啟蒙運動喚醒民眾自覺意識。為紀念當時先賢，政府於2001年宣布10月17日為「台灣文化日」，近年更每年辦理相關主題活動。

阮劇團《可愛的人們》選段演出，以故宮〈翠玉白菜〉喻台灣多元文化與文化認同等議題。（記者凌美雪攝）阮劇團《可愛的人們》選段演出，以故宮〈翠玉白菜〉喻台灣多元文化與文化認同等議題。（記者凌美雪攝）

文化部昨（17）日回到台灣文化協會當年所在的大稻埕，於新芳春茶行舉辦今年「台灣文化日」系列活動啟動記者會，出席者包含文化部長李遠、台灣北社社長羅浚晅、賴和文教基金會董事長賴悅顏（賴和長孫）、蔣渭水文化基金會董事蔣朝根（蔣渭水孫）、阿罩霧文化基金會暨霧峰林家宮保第園區董事長林俊明，以及文協相關團體代表。

今年主題為「文化鬥陣來—行出台灣家己的路」，昨日由「藝日文化人」率先登場。活動為期2週，共34場將於北、中、南部陸續舉辦，包括講座、讀劇、書展、音樂演出、Podcast等；民眾可在台中中央書局一邊翻閱文本一邊聽講，在嘉義新嘉義座與勇氣書房遇見在地故事，或走入南美館延伸議題的學術視角等等。

文化部今年攜手文協相關團體辦理系列活動，象徵百年前的文協精神重現於台灣各地的文化行動，讓更多民眾參與及了解台灣文化日的意義，期許未來「天天都是文化日，人人都是文化人」。文化部長李遠則期盼大家承繼文協精神，「傳播我們自己的文化，走進心目中的家鄉。」活動詳情可詢台灣文化日網站（https://1017cul.moc.gov.tw）。

