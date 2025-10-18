【藝術文化】總統親頒文化獎 何政廣等得主體現文化無框的自由

總統賴清德（中）、副總統蕭美琴（左3）17日出席「第13屆總統文化獎頒獎典禮」，除致詞、頒獎外，並與得獎者合影留念。（記者叢昌瑾攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「很多人說要害一個人就叫他去辦雜誌，但我覺得辦雜誌非常有趣。」《藝術家》雜誌社創辦人何政廣獲頒總統文化獎的「文化耕耘獎」，昨（17）日在頒獎典禮播映的影片中，開頭就講了這句話。接過總統賴清德親頒的獎座後，何政廣致詞先感謝了一路扶持打拼的伙伴，以及已故藝術家席德進、劉其偉、陳輝東等，都常傾力幫忙。

何政廣也藉領獎的機會，回顧他從1975年36歲創辦《藝術家》雜誌，至今半世紀的心路歷程。總統賴清德則於致詞時表示，何政廣多年來以熱情與專業投入美術出版工作，不僅為藝術家打造發聲平台，更記錄台灣美術發展的軌跡，讓不同世代能藉由書頁走進藝術的世界。

昨天的頒獎典禮，也同時頒獎給「在地希望獎」美濃愛鄉協進會、「人道奉獻獎」台灣關愛基金會、「青年創意獎」林立青、「社會改革獎」台灣勞工陣線協會。賴清德總統感謝所有得獎者的貢獻，讓文化與藝術、社區、人道關懷等領域相互交織，如同今年主題「文化無框、綻放自由」，讓世界看見台灣的多元與開放，並促進台灣與世界的對話交流。

文化部長李遠受邀致詞時表示，「總統文化獎」從創辦至今，展現出台灣各時期對文化的關注與想像，也充分說明「文化」不拘於形式，既源於歷史與社會的累積，也是各種創意匯聚、無框的自由表現。

