自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】故宮百年院慶紀念郵票 5典藏珍品化身國家名片

2025/10/18 05:30

故宮院長蕭宗煌（右6）、中華郵政董事長王國材（右5）等人出席「故宮100+院慶紀念郵票」發行典禮。（故宮提供）故宮院長蕭宗煌（右6）、中華郵政董事長王國材（右5）等人出席「故宮100+院慶紀念郵票」發行典禮。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院慶祝百年院慶，攜手中華郵政公司發行「國立故宮博物院100+院慶紀念郵票」，精選5件典藏文物化為方寸圖像，並於昨（17）日在故宮北院舉行發行典禮。

故宮百年院慶紀念郵票之一〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉。（故宮提供）故宮百年院慶紀念郵票之一〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉。（故宮提供）

故宮院長蕭宗煌表示，郵票素有「國家名片」之稱，中華郵政百年來以故宮文物為主題，發行超過130套、600多枚郵票，讓民眾無論身在海內外，都能以具象方式親近故宮典藏。適逢百年院慶，雙方再度合作推出「故宮100+院慶紀念郵票」，中華郵政並特別設計「百年首日戳」，供集郵愛好者珍藏。

蕭宗煌指出，5件入選文物分別代表歷代藝術精華。〈嬰祖丁鼎〉體現商周青銅工藝的莊重厚實；〈汝窯青瓷無紋水仙盆〉以細膩天青釉展現北宋審美極致；清乾隆〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉結構巧妙，瓶頸可旋轉呈現紅蝙蝠與彩雲相映；〈雕橄欖核舟〉以微雕刻出蘇軾〈後赤壁賦〉場景；小全張則取材自〈范寬 谿山行旅圖〉，以細筆展現北宋山水的壯闊格局。

中華郵政董事長王國材表示，與故宮合作發行郵票的意義不僅在於紀念，更在於推廣文化，讓文物之美隨郵件走向世界。此外，台北郵局於故宮北院設置臨時郵局，提供專屬郵戳銷蓋服務。中華郵政同步推出首日封、貼票卡、護票卡、預銷封、原圖明信片及郵摺等套組。預計明年登場的「台北2026世界郵展」，故宮亦將設攤參與，展出歷年文物主題郵票。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應