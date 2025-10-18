【藝術文化】故宮百年院慶紀念郵票 5典藏珍品化身國家名片

故宮院長蕭宗煌（右6）、中華郵政董事長王國材（右5）等人出席「故宮100+院慶紀念郵票」發行典禮。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院慶祝百年院慶，攜手中華郵政公司發行「國立故宮博物院100+院慶紀念郵票」，精選5件典藏文物化為方寸圖像，並於昨（17）日在故宮北院舉行發行典禮。

故宮百年院慶紀念郵票之一〈清 乾隆 雕橄欖核舟〉。（故宮提供）

故宮院長蕭宗煌表示，郵票素有「國家名片」之稱，中華郵政百年來以故宮文物為主題，發行超過130套、600多枚郵票，讓民眾無論身在海內外，都能以具象方式親近故宮典藏。適逢百年院慶，雙方再度合作推出「故宮100+院慶紀念郵票」，中華郵政並特別設計「百年首日戳」，供集郵愛好者珍藏。

蕭宗煌指出，5件入選文物分別代表歷代藝術精華。〈嬰祖丁鼎〉體現商周青銅工藝的莊重厚實；〈汝窯青瓷無紋水仙盆〉以細膩天青釉展現北宋審美極致；清乾隆〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉結構巧妙，瓶頸可旋轉呈現紅蝙蝠與彩雲相映；〈雕橄欖核舟〉以微雕刻出蘇軾〈後赤壁賦〉場景；小全張則取材自〈范寬 谿山行旅圖〉，以細筆展現北宋山水的壯闊格局。

中華郵政董事長王國材表示，與故宮合作發行郵票的意義不僅在於紀念，更在於推廣文化，讓文物之美隨郵件走向世界。此外，台北郵局於故宮北院設置臨時郵局，提供專屬郵戳銷蓋服務。中華郵政同步推出首日封、貼票卡、護票卡、預銷封、原圖明信片及郵摺等套組。預計明年登場的「台北2026世界郵展」，故宮亦將設攤參與，展出歷年文物主題郵票。

