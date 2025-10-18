限制級
【藝術文化】藝術家林克恭345件作品 捐贈新北市美術館
林克恭〈颱風眼〉，新北市美術館典藏。（新美館提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕出身板橋的藝術家林克恭作品正式返台，捐贈給新北市美術館。新美館自2020年起展開研究與洽談，促成林克恭家屬捐出共345件作品，涵蓋289件油畫、47件水彩、2件粉彩畫、7件素描等。新美館昨（17）日舉辦捐贈儀式暨記者會，並透露將於2027年舉辦林克恭研究個展，系統性呈現其藝術脈絡。
新美館董事長劉和然致詞時表示，典藏不僅是保存，更是教育的起點，林克恭作品返鄉，將裨益藝術推廣與文化傳承。館長賴香伶指出，3年來與家屬共同整理與研究作品，見證這批典藏從海外重返台灣的歷程，也感謝文化部「台灣藝術研究」補助及春之文化基金會協力，完成作品修護與數位化。林克恭家屬代表Ota ULC在典禮中表示，外公的作品能回到故鄉，是全家長久以來的心願，盼透過新美館的典藏與研究，讓林克恭的藝術精神獲得延續與理解。
新美館說明，林克恭出生於板橋林本源家族第6代，是少數接受完整西方美術教育的台灣藝術家。旅居歐洲12年後返亞洲，1949年起定居台灣，投身藝術教育，歷任廈門美術專科學校、台北復興崗政工幹校（今國防大學政治作戰學院）、中國文化學院（今中國文化大學）教師，門生眾多。身為橫跨日治時期至現代的重要藝術家，但因個性謙遜及晚年旅居海外，相關研究相對稀少。此次捐贈不僅補足新北藝術史的重要篇章，也為台灣近現代藝術研究提供關鍵基石。
