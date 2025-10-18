【家庭plus．美味教室】醃一醃 更美味

文、食譜示範／榎本美沙 譯／邱婉婷

一到初夏時節（4～6月），梅子上市時，就開始準備做日式醃梅；進入寒冬後，便開始著手製作味噌等。在感受四季變化的同時，又能做出美味可口的醃漬物，這就是順應四季手工醃製的好處。

然而，你是否曾經有過「想嘗試手工醃製」的念頭，卻因為需要特殊器具，製作過程又繁瑣，還有做出來的份量太多吃不完等因素，而覺得手工醃製的門檻太高呢？對於這樣的讀者，我推薦使用「夾鏈袋」來作業，不僅能少量製作，也不需要特殊器具，能夠輕鬆挑戰，簡簡單單就可以實現「想稍微試試看」的心願。

而且「夾鏈袋」在日常配菜製作上也非常好用。趁有空的時候，把肉類或魚類連同調味醬料一起放入夾鏈袋中醃漬，使用時只需短時間加熱，即可完成一道主菜。另外，食材會隨著醃漬的時間變得更加美味，這也是醃製的一大魅力所在。

醃一醃 更美味

透過運用「夾鏈袋」，不但可以輕鬆製作四季的保存食，還能讓每天的料理變得既簡單又美味。

鹽檸檬雞腿排

材料：

去骨雞腿肉2片（約500g）、檸檬1個、細砂糖1大匙、鹽1小匙

做法：

1.將檸檬外皮確實洗淨，橫切成薄薄的圓片，用竹籤挑除種籽。雞腿肉的表皮用叉子均勻戳刺，然後上下翻面，肉較厚的部位用刀劃出切口，醃漬時較容易入味。

2.將做法1.的雞肉放入夾鏈袋中攤平，放入糖，雙手在袋子外側充分抓揉。待糖溶解後，將鹽、檸檬片分散在雞肉的兩面，再次抓揉。當鹽均勻揉散後，擠出空氣並封口，放入冰箱冷藏室中，醃漬8小時以上。

3.鹽檸檬雞腿排在下鍋煎之前，要先從冰箱冷藏室中取出，室溫退冰約30分鐘。

4.將橄欖油倒入平底鍋中，開中小火燒熱，雞腿排皮面朝下放入鍋中，先用鍋鏟壓著雞肉，煎約2分鐘，然後拿開鍋鏟，再煎2分30秒。將雞腿排翻面，在鍋面空處放入檸檬片，繼續煎約3分鐘。煎好後將雞腿排切對半，和檸檬片一起盛盤。

韓式燒牛肉

材料：

牛肉片200g、洋蔥1/2個、青椒（小）2個、蒜泥1/2小匙、醬油1又1/2大匙、料理米酒、芝麻油各1大匙、細砂糖2小匙、辣椒粉1/4小匙

做法：

1.洋蔥切成5㎜細條，青椒去除種籽、內囊後直切成5㎜細條。將洋蔥、青椒和牛肉一起放入夾鏈袋中。

2.將蒜泥、醬油、料理米酒、芝麻油、糖、辣椒粉混合後，倒入夾鏈袋中，從袋子外側充分抓揉。擠出袋內空氣後封口，放入冰箱冷藏室中，醃漬15分鐘以上。

3.將醃好的「韓式燒牛肉」連同醃醬一起倒入平底鍋中，開中火，拌炒至醬汁幾乎收乾。盛盤，撒上適量熟白芝麻。

巴薩米克醋醃無花果

材料：

無花果4個、巴薩米克醋2大匙、蜂蜜4小匙、橄欖油4小匙

做法：

1.無花果切成6瓣，去皮備用。

2.將巴薩米克醋、蜂蜜、橄欖油放入夾鏈袋中，混勻後，再放入做法1.。接著，擠出袋內空氣後封口，再放入冰箱冷藏室中，冷藏1小時以上至充分冷卻。食用時，若有香葉芹（chervil）的話可一起盛盤搭配。

香煎檸檬迷迭香鮭魚菲力

材料：

鮭魚菲力2片（約200g）、鹽1/4小匙、胡椒粉少許、花椰菜1/2朵（約200g）

醃汁：檸檬圓片1/2個份、檸檬汁1/2個份、橄欖油1/4杯、白酒1大匙、迷迭香1枝、鹽1/4小匙

做法：

1.鮭魚兩面撒上鹽和胡椒粉，靜置約5分鐘，再用廚房紙巾吸乾表面水分。花椰菜分切成小朵。

2.將做法1.放入夾鏈袋中，倒入醃汁，擠出袋內空氣後封口，放入冰箱冷藏室中，醃漬30分鐘以上。

3.平底鍋不放油，開中火燒熱。從夾鏈袋中取出鮭魚片、花椰菜，放入鍋中，煎約1分鐘至有焦痕後上下翻面，轉小火，放入夾鏈袋中的醃汁、檸檬片、迷迭香，蓋上鍋蓋，燜煎約4～5分鐘。

《常備季節漬：省時省心，保鮮夾鏈袋的小量醃漬術》

（圖片提供／《常備季節漬：省時省心，保鮮夾鏈袋的小量醃漬術》邦聯文化）

