藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】拍楸──你的海洋，我的陸─第3屆「馬祖國際藝術島」

2025/10/18 05:30

劉致宏〈漁汐〉（BE05），地點：北竿僑仔五間排。劉致宏〈漁汐〉（BE05），地點：北竿僑仔五間排。

文．攝影／記者董柏廷

陳敬寶〈尋常人家〉（BE01），地點：北竿坂里大宅、尚振大宅。陳敬寶〈尋常人家〉（BE01），地點：北竿坂里大宅、尚振大宅。

第3屆「馬祖國際藝術島」由連江縣政府與文化總會共同主辦，以「拍楸──你的海洋，我的陸」為策展主題，自9月5日至11月16日於四鄉五島展開，總長73天，為歷屆最長。展出串聯台灣、日本、韓國、馬來西亞、澳洲、西班牙、加拿大等9國，超過55組藝術團隊，於軍事遺址、海口聚落到公共空間設置50餘件作品，打造全台規模最大的跳島藝術慶典。

陳伯義〈擺暝嘉年華〉（BE02），地點：北竿坂山大宅。陳伯義〈擺暝嘉年華〉（BE02），地點：北竿坂山大宅。

「拍楸」（pha-jiu）源自馬祖閩東傳統捕魚技藝，意指集結村落人力，在潮間帶打下竹樁、定錨漁網。今年策展從歷史、軍事與自然3股記憶交錯出發，重塑島嶼敘事與生活感，讓藝術島不只是展覽，更伴隨文化設施與表演藝術的長期耕耘，包含梅石演藝廳啟用，也讓藝術與馬祖生活互相滲透。

李佩珊 〈不是誰的棋子，我們是...〉（NA15），地點：南竿26據點。李佩珊 〈不是誰的棋子，我們是...〉（NA15），地點：南竿26據點。

第3屆馬祖國際藝術島的作品巧妙地錨定在馬祖的特殊地景與文化紋理上，每一件創作都像是島嶼發出的迴響，既回望過去的戰地滄桑，也展望共生的未來海洋。以下精選多個亮點作品，帶領讀者穿梭於南、北竿的歷史與藝術之間。

陳益輝〈築巢〉（NA06），地點：南竿珠螺海灣長堤。陳益輝〈築巢〉（NA06），地點：南竿珠螺海灣長堤。

南竿：記憶的發酵與生命力的合唱

狩野朋子與中坪多惠子〈馬祖島來信〉（NA28），地點：南竿53據點。狩野朋子與中坪多惠子〈馬祖島來信〉（NA28），地點：南竿53據點。

南竿為馬祖的政經中心與過去的軍事重鎮，藝術作品在此更顯得與歷史交匯，充滿力量。

朱威龍〈漁夢〉（NA16），地點：南竿山隴澳口。朱威龍〈漁夢〉（NA16），地點：南竿山隴澳口。

在知名的八八坑道裡，韓國藝術家鄭然斗的裝置錄像作品〈第88號記憶的顫音〉（NA10），將這處冷戰遺跡化為「發酵中的記憶倉」。他利用7罈酒甕與多頻道影像、聲響交織，收錄退役軍人口述、實地演訓以及在地女性的歌聲。聲波沿著坑道岩壁游移，在甕中回響，使觀眾在行走間感受個人情緒、戰地歷史與島嶼日常的疊合共振。酒甕則呼應馬祖老酒文化與時間的「釀化」，讓記憶不再是靜態的影像，而是持續震動、再生。

鄭然斗〈第88號記憶的顫音〉（NA10），地點：南竿八八坑道。鄭然斗〈第88號記憶的顫音〉（NA10），地點：南竿八八坑道。

藝術家李佩珊在南竿26據點「海角藝隅」展出的作品〈不是誰的棋子，我們是...〉（NA15），則是一場充滿生命力的社群合唱。她將馬祖在全球政治下常被視為「棋子」的敘事框架轉化，邀請島上居民、駐馬工作者、旅人共同彩繪專屬的「棋子花瓶」，並植入原生植物。這些特製的「棋子花瓶」承載著從1歲到80多歲參與者的記憶、夢想與祝福，由下而上地組成一場屬於馬祖人的精神表達，這些作品亦將隨展期持續演變，將權力詮釋轉化為居民自主表達。

許家維〈鐵甲元帥三部曲（龜島、靖思村、神靈的書寫）〉（BE03），地點：北竿芹壁村36號。許家維〈鐵甲元帥三部曲（龜島、靖思村、神靈的書寫）〉（BE03），地點：北竿芹壁村36號。

沿著海岸線抵達山隴澳口，馬來西亞華人藝術家朱威龍的〈漁夢〉（NA16）以大型機械動力裝置重構馬祖漁村意象。作品融合太陽能與風力驅動拍楸漁網、浮球、船槳等元素，營造出如夢似幻的機動城堡景象，展現工藝與自然之間的動態對話，象徵海上捕魚生活的軌跡，寄託著對故鄉的深情思念。

甘銘源〈拍楸─簍光．竹影〉（NA25），地點：南竿 鐵板澳口。甘銘源〈拍楸─簍光．竹影〉（NA25），地點：南竿 鐵板澳口。

在南竿珠螺海灣長堤，馬祖在地雕塑家陳益輝的大型地景藝術品〈築巢〉（NA06），使用過去軍事防禦工事的「軌條砦」做為基底，在上面「築巢」，展現生命的韌性與不屈的禮讚，也象徵著馬祖人在動盪中重建家園、追求安居樂業的精神，在硬體軍事物件上孕育出獨特的生存表現。

柳幸典〈哥吉拉計畫2025—健康島嶼幸福馬祖〉（NA12），地點：南竿體育館。柳幸典〈哥吉拉計畫2025—健康島嶼幸福馬祖〉（NA12），地點：南竿體育館。

而日本藝術家米谷健與茱莉亞首次在馬祖創作的〈生命之網〉（NA11），則位於山隴排練場。作品以釣魚線為媒材，透過紫外線光照產生螢光藍色，幻化為室內的「藍眼淚」海洋幻境。它象徵著生態系統中萬物生命的緊密連結，特別是人類與海洋的相互依存，在溫柔詩意中，提醒人們自然生態的脆弱性與島嶼的文化韌性。

張致中〈家書〉（NA27），地點：南竿53據點。張致中〈家書〉（NA27），地點：南竿53據點。

南竿53據點中有2件與「書信」相關的裝置。張致中的〈家書〉（NA27）設在地下空間，利用感溼油墨與滴水裝置，呈現書信記憶的浮現與隱沒，反映馬祖從漁業聚落到軍事島嶼的劇變，讓觀眾感受時代情感的溫度。日本藝術家狩野朋子與中坪多惠子的〈馬祖島來信〉（NA28）則結合書信展示與自然景觀，摘錄了過去軍人在馬祖與台灣之間往返的書信，鼓勵觀眾現場寫下信件，讓書信穿越時空，連結人與人。

北竿：信仰、生活與記憶的對話

在北竿僑仔五間排，藝術家劉致宏的〈漁汐〉（BE05）延續其對漁法的關注。這件現地製作計畫以纖維構築，結合草繩編結的在地技藝，編織成漏斗狀的定置網，與傳統漁場域展開空間對話。作品將與日光、潮汐連動，成為一處凝鍊了漁法、智慧、勞動與技藝的時空場域，轉譯地方文化與海洋共生記憶。

而芹壁村36號展出藝術家許家維的〈鐵甲元帥三部曲（龜島、靖思村、神靈的書寫）〉（BE03），將鏡頭對準了馬祖的重要信仰。這組作品以影像裝置探討芹壁村前方的龜島上，青蛙神鐵甲元帥的廟宇遷移與軍事碉堡之間的權力轉讓歷史。其中，《神靈的書寫》透過紀錄片與動畫片雙頻道呈現，記錄了藝術家與鐵甲元帥透過「扛乩」儀式的對話過程，將當代藝術與民俗信仰、數位世界與神性世界巧妙地並置。

在北竿的古老宅院，藝術家以攝影與文化記述回應在地生活。陳敬寶的攝影作品〈尋常人家〉（BE01）在坂里大宅、尚振大宅展出，他以擺拍的形式，客觀精細地記錄了幾位北竿島住民的居家環境肖像，揭顯出人、物件與擺設在社會學及人類學層面的意涵。同時，陳伯義的〈擺暝嘉年華〉（BE02）在坂山大宅呈現，使用集錦攝影方式，捕捉馬祖人神共慶的元宵「擺暝」遶境盛況，堆疊成熱鬧的節慶浮世繪，是代代相傳的節慶記憶的視覺再現。

在「拍楸」中感受時代的拉鋸與新生

登島第2天，站在南竿的鐵板澳口，凝視著甘銘源的作品〈拍楸─簍光．竹影〉（NA25）。採用竹木等自然素材，營造出柔和與生態融合的美感，這件作品如同其名，既是過去蝦皮產業榮景的「簍光」印記，也是對低碳建材與在地工法的永續實踐。迎面而來的海風，彷彿帶來遠古漁人的號子聲，讓人真切感受到「拍楸」所代表的集結眾人力量、定錨漁網的精神。

此屆藝術島最令人撼動的是，日本藝術家柳幸典在南竿舊體育場的大型裝置《哥吉拉計畫2025－健康島嶼幸福馬祖》（NA12），以大面積警示黃工業鐵桶、廢棄電箱與在地回收舊物，形塑出一個關於核能歷史、地緣政治與在地日常交疊的時代斷面。觀眾在「安全距離」間行走，感受制度與日常的拉鋸。中央「虹膜」影像不斷映現的原子彈蘑菇雲，則將馬祖這處「前線島嶼」的位置，與全球災難記憶進行互文，將戰地遺址從「過去的印記」轉化為「當下的提問」。

「拍楸」在此，既是一種技術，也是一種姿態。把竹樁打進潮間帶，需要人力在同一節拍，將網定住，倚靠的是彼此之間的默契。今年馬祖國際藝術島，集結眾人做一張更大的網：把戰地遺址與海口日常拉近，把國際視角與在地技藝繫在一起，把個人書寫與社群記憶彼此扣合。許多作品看似輕聲細語，卻把沉重議題移入可感的位置。

回望李佩珊的棋子花瓶、劉致宏的編結、家書的徵集與寄送，將「藝術參與」寫進生活。觀眾不只是登島打卡，也能成為同一張網的一環，因此，動人的風景不只有作品，那些路上擦肩的長者、港邊曬網的身影、在據點裡放慢腳步的陌生旅人，也成為馬祖海陸之外的景色。藝術島用一個季節的時間，邀請觀眾記住島上的重量與溫度，任潮來潮去，沒有明確分界，帶走一些什麼，也帶來一些什麼，在離島之後，仍願意把那張連結圖留在心中。

