台文館文學文物捐贈者感謝儀式 見證台灣文學軌跡

國立台灣文學館昨日舉辦文學文物捐贈者感謝儀式，文化界共襄盛舉。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一件文物背後，藏著一段動人的故事。國立台灣文學館昨（18）日舉辦文學文物捐贈者感謝儀式，感謝來自各界的熱心捐贈者，讓台灣文學的珍貴記憶能被保存、被看見。今年共有27批捐贈、2批編纂全集計畫徵集文物，共23位捐贈者響應，文物年代橫跨百年，從日治時期到當代，內容涵蓋手稿、照片、書畫、信件、油畫、文學器物等，見證台灣文學軌跡。

呂赫若文物：呂赫若皮質公事包。（台文館提供）

這次入藏亮點包括古典詩人張達修手稿、新劇作家簡國賢與林摶秋的珍貴原稿、呂赫若家族保存的教師佩劍與家族相簿，以及楊逵綠島手稿、張達修「綠島家書」等，都是難得一見的人權與文學史料。

當代部分，遠流出版社捐出金庸1986年親筆序文手稿、作家平路捐出報刊與創作筆記，還有季季、李昂、李敏勇等作家手稿，共同描繪出台灣文學從戰後到現代的創作風景。

儀式上，作家平路形容捐贈文物像是一匹大布中的一條細纖維，匯聚希望；張達修家屬則說，歷經20年整理與推廣，如今把珍貴手稿交給國家典藏，是家族最大的榮耀。

台文館館長陳瑩芳表示，典藏文物是博物館的靈魂，每一件都代表著文學家的生命軌跡與創作心血。今年的入藏文物似乎有著「戲劇」與「人權」兩大主題，既見證文友間的深厚情誼，也補足台灣文學史的關鍵拼圖。館方會持續推動數位化與研究出版，讓這些文學寶藏能走出典藏室、走進大眾視野。

