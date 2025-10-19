自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台文館文學文物捐贈者感謝儀式 見證台灣文學軌跡

2025/10/19 05:30

國立台灣文學館昨日舉辦文學文物捐贈者感謝儀式，文化界共襄盛舉。（台文館提供）國立台灣文學館昨日舉辦文學文物捐贈者感謝儀式，文化界共襄盛舉。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一件文物背後，藏著一段動人的故事。國立台灣文學館昨（18）日舉辦文學文物捐贈者感謝儀式，感謝來自各界的熱心捐贈者，讓台灣文學的珍貴記憶能被保存、被看見。今年共有27批捐贈、2批編纂全集計畫徵集文物，共23位捐贈者響應，文物年代橫跨百年，從日治時期到當代，內容涵蓋手稿、照片、書畫、信件、油畫、文學器物等，見證台灣文學軌跡。

呂赫若文物：呂赫若皮質公事包。（台文館提供）呂赫若文物：呂赫若皮質公事包。（台文館提供）

這次入藏亮點包括古典詩人張達修手稿、新劇作家簡國賢與林摶秋的珍貴原稿、呂赫若家族保存的教師佩劍與家族相簿，以及楊逵綠島手稿、張達修「綠島家書」等，都是難得一見的人權與文學史料。

當代部分，遠流出版社捐出金庸1986年親筆序文手稿、作家平路捐出報刊與創作筆記，還有季季、李昂、李敏勇等作家手稿，共同描繪出台灣文學從戰後到現代的創作風景。

儀式上，作家平路形容捐贈文物像是一匹大布中的一條細纖維，匯聚希望；張達修家屬則說，歷經20年整理與推廣，如今把珍貴手稿交給國家典藏，是家族最大的榮耀。

台文館館長陳瑩芳表示，典藏文物是博物館的靈魂，每一件都代表著文學家的生命軌跡與創作心血。今年的入藏文物似乎有著「戲劇」與「人權」兩大主題，既見證文友間的深厚情誼，也補足台灣文學史的關鍵拼圖。館方會持續推動數位化與研究出版，讓這些文學寶藏能走出典藏室、走進大眾視野。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應