陳普新作起源之門 開啟田尾新想像

2025/10/19 05:30

藝術家陳普為2025台灣設計展「彰化行」創作的大型裝置《起源之門》，以鮮明色彩與有機造型呼應田尾花卉小鎮的自然風貌。（記者董柏廷攝）藝術家陳普為2025台灣設計展「彰化行」創作的大型裝置《起源之門》，以鮮明色彩與有機造型呼應田尾花卉小鎮的自然風貌。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕2025台灣設計展「彰化行」即日起展至26日，其中，第3展區「彰南」以自然、永續與生態為主軸，展現設計如何回歸土地，探索人與環境共生的未來圖景，藝術家陳普在田尾公路花園發表最新作品《起源之門》，成為最吸睛的焦點之一。

由日目視覺藝術與文化銀行策展的C4展區「田尾DNA」，以「植物×設計×生活」為核心，透過藝術裝置重塑地方產業形象，詮釋花卉小鎮的文化基因。陳普以「品牌再造」為題，運用大型充氣結構與鮮明色彩，打造出具象徵性的作品《起源之門》，以自然形態為靈感，呼應田尾的花卉產業與在地景觀，讓觀眾從中感受田尾的生命節奏與空間能量。

作品以柔軟的有機造型構成，彷彿植物與自然共生的呼吸節奏，讓人聯想到花卉在季節更替間的成長與綻放。作品入口的圓形弧線象徵自然循環，也暗示田尾花卉產業的起點與延續。現場特設步行示範區，觀眾可依序探訪「田裡的尾巴」、「公路花園車站」、「森林的擁抱」、「蹲進一株仙人掌」與「送你一束花」等系列作品，構成完整的田尾行旅動線。

2025台灣設計展「彰化行」由經濟部產業發展署與彰化縣政府主辦，台灣設計研究院及衍序規劃設計顧問有限公司共同執行。「田尾DNA」展區以藝術語彙轉化地方產業的記憶，將田尾公路花園化為充滿五感體驗的公共展場。策展團隊指出，這些裝置藝術不僅是打卡地標，更透過植物、氣味與光影，讓觀眾重新認識田尾，理解花卉產業與生活美學之間的連結。每一件作品都像田尾的基因，呈現這座花鄉的過去、現在與未來。

