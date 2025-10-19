藝術家莊毅柔MoCA Studio開無中生有料理站

莊毅柔作品《無中生有料理站 YAWUPO》。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕資訊爆炸的年代，訊息來源複雜，連新聞都真假難辨，當代藝術館的MoCA Studio推出一項小型個展，由長期關注媒體藝術與當代人權議題的獨立策展人林婕穎策畫，將跨領域藝術家莊毅柔2019年在德國奧斯納貝克戲劇節發表的作品，重新改編為聚焦台灣公共議題的互動式展覽「無中生有料理站」。

展覽以「假新聞與媒體識讀」為主題，將展場打造成「新聞旋轉壽司吧」，觀眾可變換各種角色身分，親手「捏製」新聞、炒熱話題、帶動風向，參與資訊的生成與傳播過程。

其中，大型互動裝置作品《無中生有料理站 YAWUPO》，「YAWUPO」源於「You Are What U Post」，暗示「文如其人」，用旋轉壽司吧模擬社群平台，每一盤壽司都是一則未完成的新聞，涵蓋台灣近10年間的各種公共議題，從地緣政治、迷因文化到內容農場等；社群平台的發文與轉發，每一次點擊與按讚，都悄然改變著資訊生態的走向。

策展人林婕穎表示，同一件事情，經過不同角度的「加工調味」，可能會生成截然不同的敘事版本，真假界線也變得難以分辨。藝術家莊毅柔則指出，希望藉此讓大家在輕鬆的情境中，重新思考自己在資訊爆炸時代中的角色與選擇。展期至12月7日。

