翁庭華影像跨越時空能量個展 以光影記錄台灣變遷

2025/10/19 05:30

翁庭華〈順水推舟〉，1962。（記者董柏廷攝）翁庭華〈順水推舟〉，1962。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處主辦的114年度特展「影像跨越時空能量—翁庭華攝影個展」，在台北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室展出，展期至11月16日。展覽以「歲月的詩情」、「往事如歌－淡水線舊鐵道」與「現實與幻想的交融」3大主題，呈現藝術家橫跨數十年的攝影創作，見證台灣社會與城市風景的變遷。

翁庭華以鏡頭記錄生活與時代軌跡，本次展出80幅作品，從基隆到全台各地的人文風景，至旅居東京時期的實驗性創作，構築出跨越時空的影像敘事。「歲月的詩情」以深厚鄉土情感描繪地方景致，「往事如歌－淡水線舊鐵道」記錄舊鐵道的沿線風貌與消逝的記憶，「現實與幻想的交融」則呈現藝術家於日本時期的多重曝光與觀念實驗，展現攝影從紀實到創作的多元面貌。

翁庭華作品不僅呈現人文關懷，也反映他對土地與時代的深切凝視，其攝影創作並非單純的紀錄，而是以藝術為目的的表現，多重曝光技法在4、50年前即成為影響後輩的重要創作形式。翁庭華於開幕式致詞時表示，從1960年元旦起至今，已拍攝超過65年，經歷黑白、彩色、數位到AI時代，仍堅持以鏡頭記錄歷史。他認為，攝影的紀實性與時代性永不過時，「要為藝術與時代留下珍貴影像」，並鼓勵年輕世代持續拍攝身邊人事物，讓本土景象成為共同的文化記憶。

