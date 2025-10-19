【家庭plus．徵文大拼盤】出門必帶 沒它就不行

圖／陳佳蕙

出門必備小物，每個人的重點可能不同，但一定都能帶來安心感……

圖／陳佳蕙

〈後疫情時代〉出門戴口罩 生活一把罩

文／東心（台中市）

出門配戴口罩似乎成了一種定律，有時候忘了帶，只要時間允許，必會衝回家拿。

拜疫情所賜的這些年，口罩與我幾乎形影不離。它遮住的不只是臉，還有穩住不安定的心。出門戴上口罩就是有種安全感，除了遮瑕遮醜、防風防曬、擋病毒外，還有「不知你是誰」，省掉客套微笑、虛應故事的力氣。

口罩早已融入生活的日常，解禁後有回不去之感。脫下口罩就好像沒穿衣服一樣，渾身不對勁。要重新以真面目示人，不只是青少年有容貌焦慮、社交焦慮，連我這個歐巴桑也一樣。尤其沒戴口罩時，巧遇新同事常會說：「原來妳長這樣，認不出來耶」，也不知是驚豔還是驚嚇。

說是健康因素考量、習慣性依賴也好，或是自我保護的防禦心態也行，口罩猶如我的防護罩，哪怕臉上肌膚暗淡無光或素顏沒有化妝，出門戴著它就可以粉飾太平；哪怕情緒低落，有了它彷彿可以隱身在人群中，不用擔心被別人捕捉到一絲絲的沮喪落寞。

總之對我而言，出門帶口罩，生活一把「罩」。

〈媽媽包必備〉醫藥小包 自備急救站

文／大麥（台北市）

「碰」的一聲，朋友和我轉過頭去，只見朋友的孩子不小心受傷了。朋友正在搞清楚狀況的時候，我不疾不徐從背包裡，拿出我的醫藥小包，掏出生理食鹽水讓她洗傷口，又拿出滅菌棉棒和藥膏讓她消毒，最後則是滅菌紗布和醫療膠帶：「需要嗎？還是OK繃就好？」

朋友超傻眼，難以置信一個小小的拉鍊袋裡能有這麼多「不將就」的藥品，而且我還隨身攜帶？

唉，這可是我的辛酸血淚史。

自從兒子會跑會跳之後，他的身上就是大傷小傷不斷，擦傷撞傷是家常便飯。走在路上，頭被招牌割，出去戶外，人被蜜蜂螫。這讓我練就隨時隨地都能止血包紮的技能，醫藥小包也成了我出門在外最重要的安全感來源。

本來想說，兒子長大了，不必帶醫藥小包出門了。莫非定律百試不爽，當天兒子再度掛彩。好囉，藥局重買一份「大全套」，我的備用彈藥庫更滿了。

你說，從此之後，我出門能不帶我的醫藥小包嗎？

〈美麗保衛戰〉防曬裝備 缺一不可

文／陳亮橘（高雄市）

出門前，我通常不是檢查錢包、鑰匙、手機，而是確認「防曬裝備」是否攜帶定位：防曬乳、防曬帽、太陽眼鏡、袖套、陽傘……缺一不可。每次全副武裝走出門，老公和兒子總嘲笑我像「見光死」似的。

手機忘帶還能忍，防曬用品忘了？那簡直跟沒穿衣服一樣，渾身不自在，一定要衝回家去拿，才能安心出門。

雖然我知道，適度陽光對骨骼和情緒有益，但研究早就證實，紫外線會破壞皮膚膠原蛋白與彈性纖維，讓皮膚鬆弛、長皺紋，加速老化。

對還幻想成為「凍齡美魔女」的我而言，這可是一場生死攸關的美麗保衛戰。更何況，若疏忽防護，黑斑悄悄登場，那可是青天霹靂，還得花錢做醫美雷射除斑。

近年來，可能是專家與媒體不斷推廣防曬觀念，加上愛美意識高漲，我發現太陽底下跟我一樣「全副武裝」的人愈來愈多。

防曬裝備，不再只是我個人堅持出門必帶的東西，也成了許多人出門的標準配備。

〈自成一世界〉耳機 外界緩衝牆

文／dreamgirl（台南市）

有人出門不能沒手機或錢包，我則是不能沒耳機。

不管搭車、走路，還是去咖啡店工作，耳機一戴上，外面的吵雜就會淡掉，只剩下音樂或Podcast陪著我。

有次趕著去台北開會，到了火車站才發現耳機落在家裡。那天的路程異常漫長，火車剎車聲、隔壁乘客的八卦、路邊施工的敲擊聲，全都直擊耳膜。沒有耳機的我，就像沒帶雨傘遇上暴雨，渾身不自在。下車立刻隨意買了個耳機，品質不重要，還給自己一個舒適自我空間才重點。

對我來說，耳機是一種心理安全感。出門前摸摸口袋，確認耳機在不在，是我最後的檢查步驟。少了它，我一定轉頭衝回家。

