藝術文化

【藝術文化】台灣國際古樂節登場 「雙琴爭鳴」北高巡演

2025/10/20 05:30

許舒堯（左）邀請義大利大鍵琴家阿爾貝托．布塞提尼「雙琴爭鳴」。（許舒堯提供）許舒堯（左）邀請義大利大鍵琴家阿爾貝托．布塞提尼「雙琴爭鳴」。（許舒堯提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕專長巴洛克及文藝復興歷史鍵盤樂器的旅荷音樂家許舒堯，為推廣古樂，自2023年起，每年返台舉辦古鍵盤藝術的音樂節，今年第3屆「台灣國際古樂節」聚焦義大利，由昨（19）日登場的講座示範暖身，探討義大利音樂教育與鍵盤即興傳統，另有2場音樂會「雙琴爭鳴」，將於本週於北、高巡演。

許舒堯的音樂生涯頗為傳奇，她在取得台大化學系學士、碩士、美國芝加哥大學化學博士後，決定前往荷蘭學習大鍵琴，並於2021年取得海牙皇家音樂學院大鍵琴演奏碩士，同時於烏特勒支音樂學院修習管風琴歷史演奏。

講起古樂時，許舒堯眼中散發熱情的光芒，她介紹一種18世紀義大利特有的作曲與教學法「Partimento（帕蒂門托）」，作曲家僅提供結構設計，讓演奏者在鍵盤上即興完成，亦即主題與曲式雖已記載於手稿，但最終呈現全憑演奏者的想像力；由於當時音樂家鮮少將這套方法書面化，實際演奏方式至今仍是一大謎團，但因為這套教學法成功培養出無數優秀的職業音樂家，後來還傳至德國與法國。

此次許舒堯邀請義大利拉迪奇藝術節總監暨大鍵琴家阿爾貝托．布塞提尼 （Alberto Busettini）訪台，兩人將於音樂會中，呈現巴洛克時期義大利作曲家帕斯奎尼（Bernardo Pasquini） 的《雙帕蒂門托奏鳴曲》，以及史卡拉第（Domenico Scarlatti）2首俗稱「曼陀鈴奏鳴曲」的雙聲部作品，在台灣首次以雙大鍵琴方式演繹；最後以梭樂（Antonio Soler） 的《D大調雙大鍵琴協奏曲》收尾。

10月24日在國家兩廳院演奏廳；26日在衛武營表演廳演出，詳詢OPENTIX。

