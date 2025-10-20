自由電子報
藝術文化

【藝術文化】視盟推低碳創作 公開碳足跡促永續對話

2025/10/20 05:30

劉靜怡以南島語族的紋飾與靈獸文化為發想，使用婆羅洲當地香料與植物，拼貼當地居民與雨林文化共存的圖飾與符號。（視盟提供）劉靜怡以南島語族的紋飾與靈獸文化為發想，使用婆羅洲當地香料與植物，拼貼當地居民與雨林文化共存的圖飾與符號。（視盟提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣視覺藝術協會（視盟）在工研院「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」指導下，推出「土芽：藝術低碳材料實驗展」，以「低碳創作」為核心，將「碳盤查」納入展覽機制，藝術家需記錄創作過程中的材料來源、交通移動與能源使用，並轉化為數據公開呈現，將永續概念導入藝術實踐。展覽由藝術家陳瑋軒與劉靜怡分別以陶塑與影像創作，探索自然材料、在地生產與碳足跡管理的可能性。10月25日至26日在大稻埕百年街屋「迪化半日」2樓展出。

視盟表示，面對全球淨零排放的趨勢，視盟自2023年起展開「氣候正義在地覺醒—視覺藝術永續行動研究」，今年更將研究成果轉為低碳創作現場，讓減碳行動成為藝術生產的一部分。

展覽中，劉靜怡以「南島語族」文化為靈感，運用婆羅洲香料與植物素材，創作結合近3千張數位影像的動畫作品。她指出，這次創作並非單純使用自然媒材，而是回到人與環境共存的思考。她表示，減碳並非僅是數據的壓力，而是一種重新建立與自然關係的過程。

陳瑋軒則以「捏地」為題，延伸他長期以土地為核心的陶塑創作。作品取材自在地土壤與自然水源，並以木柴燒窯代替電窯，以降低能源使用。他指出，長期創作讓他意識到「移動才是最大的碳排」，因此嘗試就地取材，讓每片土地都能生成屬於當地的陶作風格。

詳詢視盟官網（https://avat-art.org/）。

