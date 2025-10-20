限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】當交響樂遇上AI NSO與樂齡族共創「繪響新世界」
「琴響．心世界」音樂會的客席音樂家五明佳廉（Karen Gomyo）（左4）、客席指揮楊書涵（右3）及國家青年交響樂團（NSYO）演奏家群合影。（NSO提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部114年度高齡科技計畫成果於昨（19）日發表，現場展示透過繪圖即時互動串流技術，將樂齡長輩親手繪製圖樣即時轉化為動態影像，並結合音樂演奏，以AI科技打造可以「看見」的交響曲。
此計畫由文化部委託NSO國家交響樂團，於今年8月在4個不同城市舉辦「《繪響新世界》聽！憶起畫當年：以數位活化回憶創作分享會」，帶領高齡者聆賞《新世界》，並融入長輩的生命經驗，在古典音樂的浸染中，共同繪製記憶中的難忘時刻。參與者多表示，音樂與繪畫的結合很新奇，並感到療癒。
請繼續往下閱讀...
創作分享會也成為昨晚NSO在國家音樂廳演出的「琴響．心世界」的前導活動，以德沃札克第9號交響曲《新世界》各個樂章主題意象繪製圖樣，於活動現場導入模組化「繪圖即時互動串流技術」系統，精準擷取參與者的原創圖像，在10秒內轉換為動態影像，與現場室內樂演出即時互動，打造成一場跨域、共感、多維的藝術饗宴，也展現科技賦能的藝術文化新體驗。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應