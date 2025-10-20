【自由副刊】 阿燐仔／地瓜、大笨鳥、凱文，還有

◎阿燐仔

◎阿燐仔

好像用鳥開頭的都會是還不錯的事。就像現在，明明搬宿採買超級麻煩、要騎好遠的腳踏車去好遠的超市，但是在宿舍前的樹下遇見了一隻黑冠麻鷺。

「地瓜！」我和旁邊經過的女生同時大喊。她停下腳步，我放下腳。這位是少年地瓜，灰灰白白星星撒滿身體。看見我們，牠聳起羽毛變得尖尖長長。暗號收到！我們的呼吸也變得細細長長很安靜。

「你也說地瓜嗎？」我小小聲。

「說地瓜，但是跟別人說大笨鳥。他們不知道地瓜。」她眨眨眼睛。

「真的！」我的聲音不小心太大了。「那你也說凱文嗎？」

「什麼！我沒聽過這個！」

再看一下。拿出手機拍照（當然是開靜音喔）。再多看一下、就要出發。

凱文。大笨鳥。地瓜。

現在都知道了。牠在這裡。我和新的人一起看了，我們一起跟牠說掰掰下次見，跟彼此也說掰掰！下次見。未來或許會知道更多新的名字。這樣，這個有鳥開頭的地方，我就可以留下來了。●

