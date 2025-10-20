【自由副刊．愛讀書】 《決鬥：一個關於和平的故事》

《決鬥：一個關於和平的故事》

伊內斯．維加斯．奧利維拉著，宋珮譯，維京出版

在一個寒冷又遙遠的國度，兩人起了衝突；多麼歐洲紳士地――約定以手槍決鬥做為了斷。我們幾乎能指認出它的影子：《葉甫蓋尼．奧涅金》中的奧涅金與好友連斯基，文學史上最著名的對決。而在伊內斯．維加斯．奧利維拉（Inês Viegas Oliveira，1995-）的版本中，最有趣的翻轉是充分運用決鬥中背對背邁步，拉開距離的動作。當兩個一模一樣的影子，從書脊中央開始分裂，我們跟著數著腳步，像拉開彈力繩般等待張力的極點。然而作者反高潮地鬆開，讓向右頁移動的人物，不知不覺地繼續前進。跟在他背後的決鬥林地，漸漸轉為列隊的步兵，轉為銅管樂隊。心中對敵手的焦慮較量（「風向會不會對他比較有利？」）變化成照鏡般的好奇量身（「他的午餐會不會吃得太飽？我吃了什麼午餐？」）。他走過熱鬧的城市、七彩的馬群、寂靜的星空與湖泊，終於來到世界的另一端，決定寫一封信給他。扉頁上是一個漂亮的深藍V形：那是兩人分道的衣襬嗎，是勝利V，是求戰也是求和的信。（167）

