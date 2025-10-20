自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】愛的樂音 療癒人心

2025/10/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

音樂著實是人類最美好的創造，每日晨起，總會隨著天候或心情，挑選不同的音樂播放，在樂音中手沖咖啡，完全是五感全開的享受，那天聽著小提琴的樂音，想起土耳其片《爸爸的小提琴Babamin Kemani 》（My Father’s Violin）裡，那段生動迷人歡快的開場戲，小女孩奧茲蘭隨著爸爸阿里與街頭樂手們的樂音旋轉，捲曲的金色長髮，也一塊在陽光下飛揚。

一轉身，警察來了，樂手們狂奔，爸爸緊牽著她的小手，好不容易脫離追趕。在海邊的小吃攤上，奧茲蘭問爸爸警察為何要趕他們？「因為他們害怕自己是音樂的一部分。」看著她疑惑的表情，爸爸拿起小提琴，指著眼前和同伴比手畫腳高談闊論的女子，拉出一段旋律，再指著看來正在爭吵的情侶，拉出另一段旋律，她立刻笑了起來。爸爸說：「每個人都是旋律，只需要知道如何聆聽。」

開場戲的父女溫馨互動，以及阿里用一個個迷人的故事，被獅子攻擊、戰場上留下的英勇疤痕……來回應女兒詢問他身上的傷疤，都在為主戲鋪陳。父女的生活雖拮据，但是充滿著愛，只是阿里咳嗽不斷，透露出愛的陰影。

阿里見報導，音樂巨匠梅莫回到家鄉演出。他到劇場外守候，梅莫認出哥哥，腦海中閃過童年畫面，卻冷漠地問阿里想做什麼？阿里告訴他自己快死了，但有一個8歲的女兒要託付給他，梅莫怒回：「你沒來找我、你遺棄了我那麼多年」、「我沒有哥哥也沒有姪女」，拂袖轉身。

梅莫告訴妻子蘇娜：「那是我哥哥，他老了，沒變的是眼神和傷疤，還有遺棄我時的眼神。」結婚14年，她這才明白丈夫的自私與憤怒由何而來。幾句對話裡，理解梅莫面對團員表現失常，詢問：「家庭比演出重要？」對方回：「家庭是第一位。」他告訴對方可以回家了。原來漠不關心和演出優先的態度，背後是「被遺棄」童年裡的恐懼和憤怒。

他一直以為阿里騙他上船，三十多年沒有音訊，孤身在異鄉，帶著被遺棄感成長。背後的真相是，面對酗酒的母親和家暴的繼父，當時也年幼的阿里只能買到一張船票，而做出犧牲的決定。

首場演出後，樂評指出「管弦樂團的音樂如尼羅河般流洩，梅莫盡全力想從中脫穎而出，這種態度是他在音樂的最大阻礙，使他無法躍升出色音樂家」，梅莫認為對方是攻擊他的創意，但蘇娜卻說：「這個世界上的確有一些事比你的音樂更重要。」

阿里過世，女孩被兒福機構帶走，樂手們求梅莫領回女孩，讓他們照顧，但機構人員要來家訪，確認孩子有妥善的環境，梅莫不情願地暫留奧茲蘭，一切就此開始轉變。

奧茲蘭的天真逐漸鬆動叔叔心防，她走到哪都抱著爸爸的小提琴，梅莫沒想過她會拉小提琴，直到孩子帶著小提琴逃家，梅莫尋獲時，她坐在面海的樹下，拉著悲傷思念的曲子。

愛是良藥，奧茲蘭讓梅莫體會音樂是生活與熱情，一如阿里生前說：「我不會死，會和妳一起呼吸，當風吹起是我撫摸妳頭髮，下雨時就是我親吻妳臉頰，跌倒時我會牽起妳的手。每次妳拉小提琴，就像我靠在妳肩上聆聽。」愛的樂音有療癒的力量。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

