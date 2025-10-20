【家庭plus】我家的餐桌

圖／許阿淵

共餐人數：兩人

菜色說明：和另一半兩人平日下班後會一同下廚，邊擬定菜色組合邊聊瑣事，將工作的苦甜如調味料般也一併拌入這餐的滋味裡。

若是回老家一趟，總是會順便帶回家父於早市採買的食材。涼拌胡麻野菇龍鬚菜是夏日首選冷盤；鹽麴松阪豬拌炒櫛瓜、清炒空心菜，都是常端上桌的清爽料理；因兩人不嗜辣，以少許花椒及豆瓣醬燉煮的麻婆豆腐相當下飯。其中所使用的手工豆腐於附近傳統市場購得，賣豆腐的阿姨鉅細靡遺地提點我料理做法，或許是拌入了人情味，豆香滿溢，口感扎實；還有一道從老家帶回來的涼拌小黃瓜，是家母的拿手小菜，酸甜清脆，喚起飯桌最熟稔的味道。最後來口冰涼國寶茶，化解夏季的暑氣。（文、圖／許阿淵）

