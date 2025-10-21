自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】洛杉磯愛樂啟程亞洲巡演 杜達美領軍10/28壓軸登台

2025/10/21 05:30

【藝術文化】洛杉磯愛樂啟程亞洲巡演 杜達美領軍10/28壓軸登台杜達美告別洛杉磯愛樂音樂總監職位前，親率樂團亞洲巡演。
（Courtesy of the Los Angeles Philharmonic Association，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕指揮巨星古斯塔沃・杜達美（Gustavo Dudamel）告別洛杉磯愛樂音樂總監職位前，最後一次親率樂團世界巡演，亞洲行程本週正式展開，首站韓國首爾21日登場，之後前往日本東京，最終站將於27日抵台，在台3天演出，還將加碼台北限定的歐美2大合唱團聯手重現馬勒《復活》。

杜達美（中）指揮洛杉磯愛樂、女高音Chen Reiss（右）及次女高音Beth Taylor（左）演出。（Courtesy of the Los Angeles Philharmonic Association，MNA提供）杜達美（中）指揮洛杉磯愛樂、女高音Chen Reiss（右）及次女高音Beth Taylor（左）演出。（Courtesy of the Los Angeles Philharmonic Association，MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，杜達美於前2週率領洛杉磯愛樂，在洛杉磯華特迪士尼音樂廳接連演出3場史特拉汶斯基《火鳥》、《春之祭》，以及4場馬勒第2號交響曲《復活》，皆獲壓倒性好評。

樂評讚譽《春之祭》以細膩節奏與張力，展現絕佳的場面控制力；《火鳥組曲》（1919年版）則展現了明朗疾速的節奏感與清晰線條，評論稱他「以極具表現力的肢體語言與強勁節奏，開啟了本季最具震撼力的開端」。而與洛杉磯大師合唱團攜手演出的《復活》，美國《Classical Voice》則評註：「他不是在呈現《復活》，而是與它同行。」

至於亞巡最終站台北，杜達美除將率原班團隊於台北國家音樂廳重現前述曲目，還特別獨家邀請到維也納金色大廳合唱團加入，成為唯一邀請國際合唱團共同演出的城市。維也納金色大廳合唱團為歐洲最具傳統象徵的合唱團之一，曾由布拉姆斯、布魯克納與馬勒親自指揮；洛杉磯大師合唱團則為洛杉磯愛樂駐廳合唱團，長期與杜達美及洛杉磯愛樂合作，具備高度合唱統整與音色一致性。

牛耳藝術指出，這場跨越歐美的超級製作，從編制到細節皆經過精密設計，合唱指導與藝術總監將依據聲學原理，調整每位歌手的椅距與空間配置，使聲部清晰呈現，交織出極致的合唱層次，在正式來台前，兩團已多次舉行線上會議。洛杉磯大師合唱團合唱指導葛深（Grant Gershon）更將親赴台北監督排練，確保每個聲部在國家音樂廳中完美共鳴。

10月28日獻演史特拉汶斯基《火鳥》、《春之祭》；29、30日以洛杉磯大師合唱團與維也納金色大廳合唱團「雙團加碼」升級版本呈現馬勒《復活》。詳詢MNA。

