【藝術文化】國家音樂廳管風琴護幕〈樂天啟和〉 郭強生捐父親郭軔原作予兩廳院典藏

國家兩廳院舉辦38週年〈樂天啟和〉贈畫記者會，左起為國美館館長陳貺怡、作家郭強生、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、副總監許美玲及呂岳霖。（國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家音樂廳有一幅隱藏版的大型公共藝術畫作，寬、高約15.5x10公尺，名為〈樂天啟和〉，是由前輩畫家顧重光、劉平衡、郭軔及32位藝術家共同繪製，以唐宋古畫中的音樂舞蹈為靈感，做為國家音樂廳呈獻精緻藝術的象徵，但即便是時常光顧的愛樂者，卻也極少有機會親睹，因為這件畫作有個重要任務，是做為國家音樂廳管風琴護幕，正式音樂會時，多半會收起，只展示出管風琴。

其實，這件大型公共藝術作品，原作出於郭軔之手，在國家兩廳院38週年之際，畫家之子郭強生決定將原作贈予兩廳院典藏，昨（20）日舉辦捐贈儀式，音樂廳舞台上管風琴的護幕大畫，罕見與原作合體留下極具紀念性的畫面。原作的左下角留有畫家的落款，標示著創作年代「丁卯之夏」，正是兩廳院正式啟用的1987年。

郭強生表示，父親郭軔一生以藝術為伴，參與兩廳院的護幕創作，是將藝術筆觸延展到舞台空間，如今能讓原畫正式回到兩廳院典藏，對自己而言有著特別深刻的意義。因為，這不只是家族的記憶延續，更是與社會共享的文化資產。

兩廳院藝術總監劉怡汝則表示，郭強生此次慷慨捐贈出郭軔的畫作〈樂天啟和〉，「對我們而言不僅是一個重要的典藏，更像是一份生日禮物，體現場館做為文化保存與推廣平台的使命。」

劉怡汝除向郭強生表達謝意，也承諾持續讓藝術走進社會，連結世代記憶與生活。畫作將自2025年10月22日起至2026年2月26日，於國家音樂廳1樓4號門內側公開展出。

