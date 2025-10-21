【藝術文化】奇美「埃及之王」早鳥票開賣1小時售罄 一般票提前預售10/28手刀開搶

奇美博物館與大英博物館合作，將推出古埃及文物展，規模創國內史上之最，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館與世界三大博物館之一的大英博物館合作，將於明（2026）年初推出「埃及之王：法老」古埃及文物特展，規模創國內史上之最。早鳥票昨（20）日中午開賣，原本預計一路賣到開展前，沒想到10萬張在1小時內被搶光，顯見熱門程度。為回應廣大粉絲期待，奇美博物館決定將開展後才啟售的一般票，提前於10月28日釋出，以方便民眾提早規畫參觀行程。

奇美博物館古埃及文物展，早鳥票昨日中午開賣造成搶購，系統一度當機。（記者吳俊鋒翻攝）

奇美博物館的「埃及之王：法老」將於明年1月29日登場，展期將近1年，展出來自倫敦大英博物館的280件稀珍藏品，內容從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，帶領民眾透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇，堪稱台灣史上最大規模的法老文物展，其中，總計重達28噸的大型石像，更能磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢。

這是奇美博物館第4度與英國重量級館所合作的大展，以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7個主題，探索法老的多元角色。

館方也提醒，此次特展是從帝王視角出發，藉由珍貴文物帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，並非聚焦喪葬文化，因此沒有木乃伊。提前預售的一般票券，首波開放展期5個月（2026年1月29日至6月30日）的購票，需指定參觀日期；館方也提醒民眾，勿購買來路不明的票券，以保護自身權益。

