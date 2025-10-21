自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奇美「埃及之王」早鳥票開賣1小時售罄 一般票提前預售10/28手刀開搶

2025/10/21 05:30

奇美博物館與大英博物館合作，將推出古埃及文物展，規模創國內史上之最，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）奇美博物館與大英博物館合作，將推出古埃及文物展，規模創國內史上之最，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館與世界三大博物館之一的大英博物館合作，將於明（2026）年初推出「埃及之王：法老」古埃及文物特展，規模創國內史上之最。早鳥票昨（20）日中午開賣，原本預計一路賣到開展前，沒想到10萬張在1小時內被搶光，顯見熱門程度。為回應廣大粉絲期待，奇美博物館決定將開展後才啟售的一般票，提前於10月28日釋出，以方便民眾提早規畫參觀行程。

奇美博物館古埃及文物展，早鳥票昨日中午開賣造成搶購，系統一度當機。（記者吳俊鋒翻攝）奇美博物館古埃及文物展，早鳥票昨日中午開賣造成搶購，系統一度當機。（記者吳俊鋒翻攝）

奇美博物館的「埃及之王：法老」將於明年1月29日登場，展期將近1年，展出來自倫敦大英博物館的280件稀珍藏品，內容從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，帶領民眾透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇，堪稱台灣史上最大規模的法老文物展，其中，總計重達28噸的大型石像，更能磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢。

這是奇美博物館第4度與英國重量級館所合作的大展，以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7個主題，探索法老的多元角色。

館方也提醒，此次特展是從帝王視角出發，藉由珍貴文物帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，並非聚焦喪葬文化，因此沒有木乃伊。提前預售的一般票券，首波開放展期5個月（2026年1月29日至6月30日）的購票，需指定參觀日期；館方也提醒民眾，勿購買來路不明的票券，以保護自身權益。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應