藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 楊邦尼／獨身

2025/10/21 05:30

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

◎楊邦尼 圖◎唐壽南

1、獨居

媽媽過身後，我獨居。

以致於，每隔一段時間，妹妹擔心我一個人在家，會主動約我到他們家一起用餐。開始總找藉口拒絕，後來真的到了妹妹家，見一屋子十幾、二十人好熱鬧，四周的聲音把我隔絕在外，頓覺孤單。我平日孤單不覺孤單，見人多，反而，哦，原來我一個人，眾人見我一人，孤單加倍。

我和媽媽，除了留台那幾年，一輩子同居。和妹妹聯名半屈半就買了房子彼時我只想找機會逃離家國根本不想永居熱帶半島同志無根無祖國。媽媽住樓下，我住樓上，兩個世界，客廳、廚房、車庫，和屋外一小畦的空地是媽媽專屬用地，不得和她爭。她知道我脾氣，我知道她脾氣，不踩地雷，不踰矩。等到哥哥、姊姊、妹妹和弟弟陸續結婚，組家庭，生小孩，媽媽用客家話說：「等老了，你就知。」

廣東大埔客「知」念di。

金嘉錫老師上《莊子》用聲韻解莊，他每每說「古無舌上」，我聽到懵煞煞，知「ㄓ」、徹「ㄔ」、澄「ㄔ」三個聲母在上古漢語中不存在，是後來從舌頭音的端、透、定，「ㄉ」、「ㄊ」、「ㄉ」三紐中分出。溯源從之，捲舌的ㄓ是從舌尖的ㄉ來的。上古音的知，和客語同源呢。莊子的千年謎底藏在聲音裡，惠施都被他蒙在鼓裡。

聲音會流變，化聲，舊的脫隊，新的進來。古代如此，現代亦如此，荒人感歎：「我輩人的國語，上個世紀的白雪遺音，會被訕笑也好，懷舊也好，都將一個一個凋零殆盡，爾後，這種語音，就從地球上永遠消失了。」

一切都是風聲，一切都是捕風。

媽媽和我分屬兩個不同的聲音系統，她的母語是廣西粵語，和爸爸可以用流利的客語說話、相罵，華語無疑是第三語。我好奇媽媽是用哪一種語言思考，做夢，哀傷。我從來不關心，不問，不想，雖然我們同血型，源自她。

媽媽生出了一個同性戀小孩欸。Born to be，天生如此。直到媽媽過世，當然不知道我的同志身分，誰知道她其實知道只是從來不知從何說起，知子莫若母？媽媽的語詞庫裡有同性戀嗎？基佬？搞基？屌屎窟？更別說 gay、queer、LGBTQ、homosexual，等等。

媽媽故後，這幢兩層高的排樓成了子宮，媽媽重新孕育我，re-pregnant？我把自己蛻成上億隻精子奮力游向陰道撞擊卵子受孕，完全不想見人，見人如見鬼，當我隱形的，空氣，一個可以踩過的影子，隨便什麼都可以，就是不是我。天黑，到鄰近的野外夜步，短則三十分鐘，長則兩小時，忘路之遠近，有星月和夜蟲唧唧，天地一指也，萬物一馬也。才想起回家。

今下知了，屋家沒人，一房子的空，媽媽當初勸我買房原來是預留給我，我脫掉人衣，復歸於嬰兒，蜷縮住進子宮。以另一種形式，和媽媽永居。

2、煮時光

我應該學洪愛珠那樣，在媽媽最後的餘光裡，耐心一點，多問一點，她的手藝，車衣、刺繡、油漆、鋪水泥、殺雞、釀米酒、種菜。甚至，小時候家裡的屎坑房裡的糞滿溢了是媽媽挑著扁擔左肩右肩一桶一桶走過木板橋到靠近火車路邊的菜園挖個坑埋起來當肥的。

妹妹提議，大年初二回娘家，叫大哥、大姊、小弟，一眾侄兒侄女外甥外甥女來家裡，儘管媽媽已不在，彷彿只有這樣媽媽的離世不算離世她在看著大伙一年一聚。年初二，那是媽媽一年的煮戰場，一切由她買辦，掌控，外人不得插手，挺多是在旁邊幫頭幫尾。

媽媽在時，以為會一輩子在那裡，手中的食譜，沒有口授，遑論留下文字。廣陵散，從此絕。

有一年，我千里迢迢到地中海克里特島，在克諾索斯皇宮，傳說中的Minotaur人頭牛身怪獸的迷宮，經火山、地震、戰亂，殘破不堪，斷瓦頹垣，其實就是一片古文明的廢墟。歷史的修補匠，把斷片，褪了色的壁畫，還原一群躍出水面的海豚，鬥牛騎士，拿酒缸的邁錫尼長髮人。原作消失，吾人眼見的不過是補之又補加之想像的後人復古之作。我憑記憶和昔日年節拍的照片，復原媽媽的食譜。

文字走多遠，食譜和味道就走多遠。

媽媽不在的廚房，終於我可以翻冰箱倒櫥櫃地看看媽媽究竟留下哪些乾貨、食材、罐料。分不清是玉米粉還是麵粉，吊片原來是曬乾的魷魚、我們統統叫蘇東（sotong）。我打開冰箱門看有什麼要丟要留的，靠腰！媽媽的味道冰封在雪櫃裡，奪門而出，我立即紅了眼眶，媽媽確實不在了，氣味還在，魂魄還在。我確定，媽媽在。她一定像身前那樣地叮嚀，不，是叨念。

「以後你一個人就知了。記得食毋使省，食好吔兜，愛食飽！」我腹語媽媽的客家話，不，根本就是媽媽現聲在指著我說。

黃酒雞、豬腳醋、釀豆腐、五香肉捲、芋頭扣肉、豬肚湯、鹽焗雞。媽媽明明是廣府人，可是卻燒出一手客家菜。小時候的雞是自家養的，奇怪欸，家裡那麼窮一年總要養一次雞，年節的各種食品，年糕、米程、蜂窩餅、炸蝦餅，夯梆榔手工製作，湯圓是自己搓的，粽子是自己裹的，黃酒自釀的，擂茶的茶汁是要拿木杵棍在石臼裡上下搥，廚房乒乒乓乓大珠小珠落玉盤，慌亂中有秩序。

文字的食譜有了，我上YT搜尋做法，採買食材，像木蘭那樣「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭」，跟著洪愛珠的購物路線，到大稻埕、迪化街、永樂市場。媽媽上哪裡買的？哪一家豬肉店？五花肉？三層肉？前腿、後腿、夾心肉、老鼠肉，肉頭，我通通不會分。哪一舖的春捲皮？什麼樣的醋？紅糖？冰糖？白糖？椰糖？

媽媽不在的廚房，我開始煮時光。複製、重現她的在場：「做她以前做給我吃的食物，維持她在家裡的秩序。」（羅蘭．巴特《哀悼日記》，1978.8.18）

結果，味道不對，技不如母，一敗塗地收場。

3、獨駕

母親是在疫情封鎖期間離世的，打齋儀式減之又減，喃嘸佬和哥哥一家攏總不過十人。疫情進入晚期，州界開放，第一時間，為母亡，我得出走。喪慯開始的半年裡，週期性，地哭。彼時尚不能出國，遂決定沿著半島海岸，從南至北，繞半島一圈，預計一千八百公里，一個人獨駕。這一趟自駕的其中一站，是回到媽媽的家鄉，彭亨州文德甲，二舅家。一算，距離我上次去文德甲四十年。

一千八百公里開成了兩千五百公里，那多出的六百公里去了哪裡？

「你沒有按照路線開嗎？」

「基本上有，但常常走歧路。把原本兩小時的路程，開成八小時才抵達。路上見美麗風景，一條曲徑，就開進去。」

歧路才有祕密花園。波赫士。路線，總已是歧線。

奧德修斯從離家，到特洛伊戰爭結束，海上迷航數十年，迂迴為了轉進，回到家。妻子佩洛普白日織衣，晚上拆，直到奧德修斯歸來。即使在後來國境開放全球旅行大報復，我半點沒有出國旅行的欲望，衝動，我只想待在（媽媽不在的）家。

「為什麼我不能再忍受旅行？為什麼我老是像個迷途的孩子，吵著要「回家」――既然我知道媽媽不在家裡等我了。」（羅蘭．巴特，《哀悼日記》，1979.8.18）

在A4紙上草草寫了行程，你們看，我獨遊的路線，字跡潦草，帕斯的詩：「沙上鳥的足跡，是風的回憶。」所有的旅行都是「回來以後」，在文字裡再走一遍，才真正發生。比如，李維史陀的《憂鬱的熱帶》，他從南美洲雨林部落回到巴黎十五年後，才寫下――他的自傳，和對文明的懺悔錄。

為了母親，出走，為了回家。

上路了，刻意避開highway和toll。走聯邦大道之外，就是州內公路，還有更多的是甘榜、新村，甚至有的路段完全沒有路燈，是碎石、黃泥路，四周一片漆黑，幸虧沒有陷泥溝，撞野豬。媽呀，我哪來的勇氣一個人開車。

頭一日，一早從古來出發，傍晚到豐盛港。第二天正式沿著半島東海岸3號公路到關丹。3號公路，半島最綿長的一首熱帶詩，沿路有野象，馬來貘，四腳蛇，野雞，黃牛，等等。車速慢，讓一群野猴或牛群大剌剌過馬路，經過椰林，原住民保護區，海岸，沙灘，河口，紅樹林……

一個人開車，常常是，開著開著就開到方外去了，夢的公路，看到防風林，遂把車子彎進去，吹海風，放空：

除了這片海

與漂流木

你一無所有

一路向北，僅隔一河，就是泰南。我必須穿越馬泰邊界億萬年雨林，走4號公路，折返。歸途，總已是迷途，在抵達文德甲前車子爆胎，折騰了五個小時，至夜才到二舅家。和舅舅、舅母、表哥拍了照，PO FB，臉友留言：「你和舅舅有像哦！」好神祕的鏈接。

第二天一早，特地開車到火車站，舊火車站拆掉了，只剩站牌名Mentakab孤零零留著。我們小時候從古來搭夜行火車到金馬士，再轉第二趟火車，清晨才到外婆，舅舅，阿姨家。

英殖民風格的火車鐵橋還在，橋底是滾滾濁黃的彭亨河沉沉無聲地流。幸好，河在。

4、獨身

耶和華神說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」……因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。

按照經上的律令中，我，一名男同志，零號，沒有命名。在《創世紀》那裡，耶和華神用塵土造人，那人便給一切牲畜、飛鳥、走獸起了名。

同志無名。同志在各種虛擬交友、約炮網站、App，用的是化名。

「你單身多久了？」對方問。

「好久了，是上個世紀的事。」

「沒想過找固定的嗎？」

「習慣一個人了。」

不知道是從哪裡讀到的，大意是不想再把過往和另一個人從頭到尾說一遍，一遍還未必說清楚，短則十年，長則三、四十年，很累的。我已經是個五〇人士，武陵人緣溪行，事實是沒有桃花源可逢。

媽媽生前擔心我的，未婚，無子，無豪產，她一再說：「等你老了，你就知。」

孟子曰：「老而無子曰獨。」孟子畢竟是儒家，講究倫常，秩序，君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友。同志不在裡面，荒人說：「我們的性向在當初，已把我們帶離了。豈止無祖國。違規者，游移性，非社會化，叛教徒，我們恐怕也是無父祖。」

我得在古籍裡找，獨者，不孤。為獨身正名。

莊子獨身。他是獨學的第一人。天之生是使獨也（〈養生主〉）。還有還有，讀到歡欣鼓舞，好激勵孤獨者如我：

獨往獨來，是謂獨有。獨有之人，是謂至貴。（〈在宥〉）

朝徹，而後能見獨；見獨，而後能無古今。（〈大宗師〉）

獨與天地精神往來，而不敖倪於萬物，不譴是非，以與世俗處。（〈天下〉）

網路流傳各種孤單列表，我全中：獨居、獨食、獨游（一個人游泳）、獨步（一個人散步）、獨觀（一個人看電影，看演出），獨醫，我是來看病、複診的，不是要和人哈囉、問候。

「你這樣也太孤單了吧！小心得出病。」一位素未謀面的臉友私訊關心。

老子：「寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以為天下母。」河上公注：「獨立者，無匹雙。」

母親離開之後，喪慯持續，前所未有的孤單――lonely planet，根本沒有在其他星球上有發現物種，地球就是一，止於零――卻又前所未有的豐腴，我變成母親，單身母胎，孕育她。●

