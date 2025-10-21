自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 eL／這樣子好像不錯

2025/10/21 05:30

◎eL

◎eL

有時候會想去一座陌生的城市，短短的，生活一、兩週，穿著便裝，去逛他們的超市，去看當地的新鮮蔬果，走在街巷，坐下喝咖啡吃蛋糕，直到天黑，再回到住處。

如果住處在夜晚還可以聽到人聲，愉悅或擾人，都可以，最好也能聽到一些遠遠的狗吠聲及屋頂上貓追逐著什麼的響聲。

抬頭就看到月亮快被烏雲遮住，但很快又見到滿月，或者，不滿的月。星星若有似無，也可以。我坐著可以讀一、兩頁的書。

白天拍的照片拿來看一看，有些刪除，有些保留。寫一、兩個字或寫幾句話，又或者寫一小段，不確定是什麼。

差不多時間就進到臥室裡。簡單盥洗後就準備睡覺。這時候有雨是好的，我就靜靜聽雨入眠。當然，若失眠也是okay的，我會在床上發呆。

這樣子好像不錯。是不是呢。●

